Die Wallstreet-Bank J.P. Morgan Chase will ihre Onlinebank nach Europa bringen. Dafür hat sie in Berlin bereits mehr als 50 Menschen angeheuert. Die US-Großbank J.P. Morgan Chase arbeitet in Berlin mit Hochdruck am Aufbau ihrer neuen Onlinebank "Chase". Von der deutschen Hauptstadt aus will sie den kontinentaleuropäischen Markt erobern.AnzeigeAnzeige "Wir haben bereits mehr als 50 Mitarbeiter für Chase in Berlin angestellt", sagte Stefan Povaly, ...

