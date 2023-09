Wien/Zagreb (ots) -Müller verfügt über langjährige Erfahrung im Fintech-Sektor als CEO von paysafecard und ist damit bestens gerüstet, beim Wachstum des kroatischen Unternehmens zu unterstützen.Das kroatische Fintech-Start-up Aircash hat mit Udo Müller einen neuen Aktionär ins Boot geholt. Der Österreicher verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fintech-Branche. Er studierte an der Technischen Universität Graz Maschinenbau (MA, Dipl. Ing.) und absolvierte einen MBA in Entrepreneurship an der Donauuniversität Krems.Vom Studenten zum CEOUdo Müller (48 Jahre) hat die Online-Payment-Branche die letzten Jahre aktiv mitgeprägt. Im Alter von nur 25 Jahren stieg Müller in das damalige Start-up paysafecard ein. Über zwei Jahrzehnte blieb er schließlich im Unternehmen und trug maßgeblich dazu bei, paysafecard zu einem international führenden Player im Bereich Online-Payment aufzubauen. 2014 wurde Udo Müller zum CEO ernannt, eine Position, die er bis 2023 innehatte.Aktionär und strategischer BeraterAls neuer Aktionär von Aircash wird Udo Müller nun die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Künftig wird er sich auf die Verbesserung der Produktentwicklung und der Bankenfunktion konzentrieren. Im Fokus dabei steht die geografische Expansion von Aircash in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Aircash strebt mit dieser Strategie an, Geldtransfers und mobile Banking für alle Menschen zugänglich zu machen, und so mehr Chancengleichheit im Finanzsektor zu schaffen. Zusätzlich wird Udo Müller das Unternehmen in Zukunft bei M&A-Aktivitäten (Mergers and Acquisitions) unterstützen."Ich beobachte den Erfolg von Aircash seit über fünf Jahren und habe eine persönliche Verbindung zu Hrvoje \u0106osic, dem CEO von Aircash, aufgebaut. Mit meinem Hintergrund im Fintech-Sektor, insbesondere als CEO der eCash-Abteilung von paysafe, habe ich zahlreiche Unternehmen und Produkte evaluiert. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Marke Aircash das Potenzial hat, mit der App ein Paradebeispiel für Finanzdienstleistungen zu werden", erläutert Udo Müller.Der CEO von Aircash, Hrvoje \u0106osic, ergänzt: "Udo bringt umfangreiches Wissen und viel Erfahrung mit. Sein strategischer Scharfsinn wird für Aircash eine wertvolle Bereicherung sein. Mit ihm im Unternehmen können wir die Erfolge von Aircash beibehalten und gleichzeitig bestmöglich in die Zukunft führen, was den Komfort für unsere Kundschaft weiter steigern wird."Pressekontakt:Factor C3 3.U.Magdalena Lechnerm.lechner@factor-c.at+436504235088Original-Content von: Aircash d.o.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170789/5606419