Berlin/Bonn (ots) -



Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), fordert die zügige Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Der Wunsch der Ukraine liege der Bundesregierung seit fünf Monaten vor. In dieser Zeit habe Russland Gräben vertieft, Nachschub organisiert und Waffen in Stellung gebracht. "Das zeigt, wie fatal dieses sehr lange Zögern ist", so die FDP-Politikerin bei phoenix. Es sei unlauter, "immer neue Gründe auf den Tisch zu legen", um nicht zu liefern. "Alle Bedenken sind ausgeräumt, und wir haben auch genug davon", so Strack-Zimmermann. Auf die Frage, wie sie die Fortschritte der ukrainischen Armee bewerte, meint die Verteidigungspolitikerin: "Die Geschwindigkeit ist natürlich nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen." Das liege auch am Zögern Deutschlands und anderen Staaten. Sie hoffe sehr, dass, wenn die USA Marschflugkörper bereitstellen, dann auch "Deutschland endlich grünes Licht" für die Lieferung von Taurus gebe, so Strack-Zimmermann im phoenix-Interview. Sie meint, der Krieg könne durch diese Waffensysteme verkürzt werden, da Russland damit aufgehalten werden kann.



Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/bmd



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5606453

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken