The LYCRA Company, ein in der Entwicklung innovativer, langlebiger und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Hygieneprodukteindustrie weltweit führendes Unternehmen, veröffentlicht sein zweites, jährlich erscheinendes Planet Agenda Update und seine Global Sustainability Scorecard in abgekürzter Form für das Geschäftsjahr 2022. Diese Dokumente berichten über den Fortschritt des Unternehmens bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2030, die im letztjährigen Bericht angekündigt wurden. Die Dokumente stehen als Download zur Verfügung auf lycra.com/update.

Planet Agenda ist der Name des Nachhaltigkeitsrahmens der LYCRA Company, der jeden Aspekt ihres Geschäfts berührt und auf drei Säulen basiert: Produktnachhaltigkeit, hervorragende Produktionsleistungen und unternehmerische Verantwortung. Die in diesen Dokumenten dargelegten Nachhaltigkeitsziele sind um diese Säulen herum aufgebaut und stimmen mit fünf der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen überein. Dieses Update verfolgt die Leistung im Jahr 2022 im Vergleich zu den Zielen für 2030.

"Planet Agenda ist ein Leitfaden für unsere Entwicklung, während wir danach streben, zur Nachhaltigkeit der Bekleidungs- und Körperpflegeindustrien beizutragen, indem wir Produkte liefern, die auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette Mehrwert schaffen und Ressourcen schonen", sagte Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer, The LYCRA Company. "Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir auf dem Weg zu unseren Zielen für 2030 gemacht haben. Gleichzeitig erkennen wir, dass unsere Branche vor großen Herausforderungen steht, und wir können sie nur bewältigen, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten und Drittpartnern zusammenarbeiten."

Zu den Highlights des Planet Agenda Updates 2022 gehören Neuheiten bei innovativen Produkten für nachhaltige Mode, die eine längere Lebensdauer sowie recycelte und erneuerbare Materialien bieten, neben einer deutlichen Reduzierung von Treibhausgasen, die teilweise durch die Umstellung von gekauftem Strom auf erneuerbare Quellen im Rahmen von Energy Attribution Certificates (EACs) am Standort Maydown des Unternehmens in Nordirland bedingt ist. Ferner erreichten drei Produktionsstandorte eine von Drittanbietern verifizierte Leistung im oberen Quartil im Higg Facility Environmental Module (FEM), wobei zwei den gleichen Grad im Higg Facility Social Labor Module (FSLM) erzielten.

"Wir betrachten Planet Agenda als gemeinsame Anstrengung mit unseren Kunden und Partnern, vereint in der Überzeugung, dass ein gesundes Unternehmen eine gesunde Erde benötigt", sagte Jean Hegedus, Leiter für nachhaltige Geschäftsentwicklung bei The LYCRA Company. "Unsere Tradition der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Drittpartnern, zusammen mit dem dringenden Bedarf an Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette, um die Ziele der Branche zu erreichen, inspirierte das Motto des Planet Agenda Updates 2022: Together, we go further (Zusammen kommen wir weiter)."

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und ist Eigentümerin führender Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington (Delaware/USA) ist weltweit für ihre innovativen Produkte, ihr technisches Know-how, ihre nachhaltigen Lösungen, ihre Marketingunterstützung und ihren LYCRA ONE-Marktplatz bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten ihrer Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter lycra.com.

