Gelnhausen (ots) -"Zarentod" ist eine rein fiktive Geschichte, allerdings vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation. Alle dargestellten Personen und Handlungen sind natürlich frei erfunden. Leser bezeichnen den wirklichkeitsnahen Thriller bereits als Pageturner.Der russische Präsident, Iwan Pavlenko, zeigt im Ukraine-Krieg sein wahres Gesicht. Im Land wird der psychopathische Präsident inzwischen Zar Iwan II. genannt. Russland und die Welt stehen am Rande des Dritten Weltkrieges. Der einflussreiche Oligarch, Alexei Sokolow, will zusammen mit anderen Oligarchen Iwans größenwahnsinnigen Pläne verhindern und plant mit einem Giftanschlag dessen Tod.Am Himmel über Osteuropa gerät Alexeis Plan außer Kontrolle. Der Ex-Elitesoldat Marc Anderson wird unfreiwillig zum Gamechanger und greift ein. Das Ende des russischen Präsidenten ist nun das gemeinsame Ziel des Oligarchen und des Ex-Elitesoldaten. Wird das gelingen?Zum Buch:Zarentod - Das Ende des Präsidenten, von Jörg H. Trauboth, 415 Seiten, ISBN: 9783961361731Zum Autor:Jörg H. Trauboth wurde 1943 in Königs-Wusterhausen, bei Berlin, geboren. Er flog über zweitausend Flugstunden in den Kampfflugzeugen PHANTOM F-4F/RF-4E und TORNADO und überlebte nach Blitzeinschlägen im Tiefflug zwei Mal knapp. Bereits als junger Offizier entdeckte er das Schreiben und wurde in den "Winterarbeiten"-Wettbewerben der Bundeswehr durch den Generalinspekteur der Bundeswehr mit Spitzenpreisen ausgezeichnet. Trauboth war Teilnehmer am Generalstabslehrgang in Hamburg-Blankenese und am NATO Defense College in Rom. Er diente in der Truppe, in nationalen Führungsstäben sowie im Hauptquartier der NATO als Repräsentant Deutschlands im Bereich des Krisenmanagements.Mit fünfzig Jahren quittierte er den Dienst im Rang eines Oberst, erhielt durch die englische Control Risk Group eine Ausbildung als Special Risk Consultant und wurde sodann für die Bewältigung von Erpressungs- und Entführungslagen in Südamerika und Osteuropa eingesetzt.Der Ex-Oberst brannte darauf, eigene wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen und gründete in Sant Augustin die Trauboth Risk Management GmbH, mit der er sich in kürzester Zeit international einen herausragenden Ruf erwarb. Er konzipierte die Krisenprävention für viele mittlere und große Firmen und schützte seine Kunden mit einer 24-Stunden-Task-Force bei Produkterpressungen, Warenrückrufen, Entführungen und Imagekrisen.Trauboths Rat ist in aktuellen Krisenfällen und als TV-Experte bei internationalen Krisensituationen gefragt. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und drei Enkelkinder und lebt mit seiner Frau in der Nähe von Bonn. Er arbeitet ehrenamtlich als Notfallseelsorger im Kriseninterventionsteam Bonn für das Auswärtige Amt (KIT)."Zarentod - Das Ende des Präsidenten" ist der vierte Politthriller aus der Marc Anderson-Reihe. Aus seiner Tätigkeit als Krisenmanager kennt Jörg H. Trauboth die Schauplätze des Thrillers - Berlin, Kiew, Moskau und Washington. Für die Recherche flog der Ex-Oberst mit eigenem Flugzeug in die Ukraine und in das Baltikum.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seiten https://trauboth-autor.de/ und https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_H._Trauboth finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5606456