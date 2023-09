HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Erholung der Kalinachfrage setze sich fort, womit die Entwicklung im Schlussquartal solide absehbar sei, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Manager auf eine unverändert positive Nachfragedynamik verwiesen sowie auf die Möglichkeit einer weiteren Kapitalausschüttung im Laufe des restlichen Jahres./tav/mf





Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

