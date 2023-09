Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (37/23)

As from September 19, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR ATLAS X3 AVA 1 GB00BKZZBN91 BEAR EURGBP X2 AVA 1 GB00BL033D93 BEAR LOOMIS X5 AVA 2 GB00BNV4VN17 BEAR NASD X18 AVA 23 GB00BQRCNL25 BEAR STORA X5 AVA 3 GB00BL081N01 BEAR VOLVO X5 AVA 3 GB00BL02X698 BULL ALIFB X5 AVA 4 GB00BNV3S262 BULL AFB X5 AVA 2 GB00BNTTQP53 BULL EURGBP X2 AVA 1 GB00BL033J55 BULL IVACC X3 AVA 1 GB00BNV2XY06 BULL NDA X5 AVA 2 GB00BG5VMS14 BULL PALL X10 AVA 12 GB00BQRBL829 BULL PALLA X15 AVA 4 GB00BQRCW485 BULL VIMIAN X2 AVA 1 GB00BNTQQQ71 MINI L MYCR AVA 3 GB00BG5TQF01 MINI L NMAN AVA 5 GB00BG5Z1Q44 MINI S PROSUS AVA 5 GB00BL07HZ12 TURBO L NOVO AVA 11 GB00BL02ZR49 TURBO L NOVO AVA 10 GB00BL01RZ32 TURBO L NOVO AVA 13 TURBO L NOVO AVA 13 TURBO L NOVO AVA 14 GB00BL07HW80 TURBO L NOVO AVA 15 GB00BL080G68 TURBO L NOVO AVA 16 GB00BL08CG01 TURBO L NOVO AVA 17 GB00BNTP8K22 TURBO L NOVO AVA 18 GB00BNTPNB80 TURBO L NOVO AVA 22 GB00BNTQTW47 TURBO L NOVO AVA 21 GB00BNTPXR49 TURBO L NOVO AVA 25 GB00BNV0SV65 TURBO L NOVO AVA 26 GB00BNV13034 TURBO L NOVO AVA 29 GB00BQR90L27 TURBO S NOVO AVA 47 GB00BQRL3B99 The last day of trading will be September 19, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.