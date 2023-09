KI-gestützte Entdeckung von Zielen für einen bakteriellen Krankheitserreger mit hohem medizinischem Bedarf, gegen den derzeit kein Impfstoff verfügbar ist

Die von Evaxion entwickelten KI-Plattformen EDEN und RAVEN werden für die schnelle Entwicklung eines völlig neuartigen Impfstoffkandidaten eingesetzt, der sowohl eine humorale (Antikörper) als auch eine zelluläre Immunreaktion gegen den Erreger hervorrufen kann

Gemeinsames und kofinanziertes Projekt zwischen zwei Unternehmen mit starker wissenschaftlicher Ausrichtung und komplementären Kompetenzen und Fähigkeiten

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die strategische Ausrichtung von Evaxion auf die Nutzung von KI, um neue Ziele deutlich effizienter als mit herkömmlichen Methoden zu identifizieren

KOPENHAGEN, Dänemark, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute den Start eines neuartigen Pipeline-Programms bekanntgegeben: EVX-B3, ein KI-gestützter Impfstoffkandidat gegen einen ungenannten bakteriellen Erreger. Das neue Impfstoffprojekt wird eine Zusammenarbeit zwischen Evaxion und einem ungenannten führenden Pharmaunternehmen sein, wobei die einzigartigen Ressourcen und das Know-how beider Unternehmen genutzt werden.

Um einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln, hat Evaxion mit der Erforschung von EVX-B3 begonnen und dabei sowohl seine EDEN- als auch seine RAVEN KI-Plattformen eingesetzt, um schützende Antigene zu identifizieren, die sowohl eine humorale (Antikörper) als auch eine zelluläre Reaktion auf den Erreger hervorrufen können. EVX-B3 zielt auf ein ernstes globales medizinisches Problem ab. Es richtet sich gegen einen Erreger, der mit wiederholten Infektionen, zunehmender Inzidenz und oft schwerwiegenden medizinischen Komplikationen in Verbindung gebracht wird und gegen den derzeit keine Impfstoffe verfügbar sind. Das Projekt wird in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der beiden Unternehmen durchgeführt.

Birgitte Rønø, Chief Scientific Officer von Evaxion, erklärt: "Wir freuen uns sehr, unsere bevorstehende Zusammenarbeit bekannt zu geben, die darauf abzielt, gemeinsam die Fähigkeiten unserer KI-Plattformen zu untersuchen, um einen bahnbrechenden Impfstoff gegen diesen speziellen Erreger zu entwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Zusammenarbeit die Möglichkeiten der KI zum Nutzen der globalen Gesundheit durch die Entwicklung einzigartiger Impfstoffe gegen schwerwiegende Krankheiten weiter untermauern wird."

ÜberEDEN

EDEN ist eine unternehmenseigene KI-Plattform, die in der Lage ist, schnell diejenigen Antigene zu identifizieren, die eine robuste und hochgradig schützende Immunantwort gegen praktisch jede bakterielle Infektionskrankheit auslösen. EDEN ist vollständig KI-gesteuert und wurde entwickelt, um Impfstoffkandidaten schneller und kostengünstiger zu identifizieren als die derzeitigen modernen Methoden. Mit EDEN verfolgen wir einen neuartigen Ansatz bei der Entwicklung von Impfstoffen, um das weltweit zunehmende Problem der Antibiotikaresistenz zu bekämpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website .

ÜberRAVEN

RAVEN ist eine unternehmenseigene KI-Plattform, die schnell Impfstoffkandidaten gegen bestehende, neu auftretende und mutierende Viruserkrankungen identifiziert. Wir entwickeln Impfstoffkandidaten der nächsten Generation, die gleichzeitig starke B- und T-Zell-Reaktionen auslösen sollen. Die derzeitigen Impfstoffe gegen Virusinfektionen werden durch die nachlassende Wirksamkeit und die Umgehung durch mutierende Viren in Frage gestellt. Mit RAVEN soll die zusätzliche T-Zell-Komponente einen breiteren, dauerhafteren Schutz gewährleisten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website .

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das weltweit führende KI-Plattformen entwickelt. Die unternehmenseigenen und skalierbaren Technologien von Evaxion nutzen die Macht der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten mit ungedecktem klinischem Bedarf durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und die bahnbrechenden Immuntherapien des Unternehmens besuchen Sie bitte www.evaxion-biotech.com .

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "Ziel", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionabgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.