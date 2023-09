Thales führt die Integration von CipherTrust Cloud Key Management mit der Oracle Cloud Infrastruktur (OCI) ein, um die wachsende Kundennachfrage zu bedienen.

Zusammenarbeit ergänzt Hold Your Own Key (HYOK), um die Anforderungen an die Datensouveränität von OCI-Kunden in allen 45 Oracle Cloud-Regionen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Thales, der weltweit führende Technologie- und Sicherheitsanbieter, hat heute die Einführung von Hold Your Own Key (HYOK) von CipherTrust Cloud Key Management in der Oracle Cloud Infrastruktur (OCI) angekündigt. Die Lösung ist in allen 45 Oracle Cloud Regionen verfügbar, auch in der kürzlich eingeführten Oracle EU Sovereign Cloud sowie in den anderen verteilten Cloud-Angeboten von OCIUm. Um der kontinuierlichen Kundennachfrage und dem beschleunigten Wachstum der OCI-Plattform gerecht zu werden, unterstützt HYOK OCI-Kunden dabei, ihre Datensicherheit und andere Compliance-Ziele einfacher zu erreichen. Dazu werden die Daten in OCI mit Schlüsseln verschlüsselt, die außerhalb der Cloud-Plattform kontrolliert und verwaltet werden. Die neuen HYOK-Funktionen erweitern die bestehende Unterstützung für Bring Your Own Key (BYOK) in OCI.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918003425/de/

©Thales

Laut der aktuellen Thales Cloud-Security-Studie 2023 ist der Geschäftsbetrieb für Unternehmen in einer Cloud-Umgebung nach wie vor eine Herausforderung. Insgesamt hat sich das Bewusstsein für Cloud-Sicherheit erhöht, jedoch steigen gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Sicherheitsexperten gibt an, dass die Verwaltung von Daten in der Cloud komplexer ist als in lokalen Umgebungen. Da die Cloud-Nutzung zunimmt, benötigen Unternehmen eine neue Methode, um Cloud-Umgebungen effektiv zu sichern.

Mit der Integration von CipherTrust Cloud Key Management können OCI-Kunden ihre Verschlüsselungsdaten außerhalb von OCI in einer virtuellen oder physischen Anwendung speichern und verwalten. Diese wird selbstständig verwaltet und befindet sich nicht in der Cloud. Zusätzlich können Kunden ihre Verschlüsselungscodes lokalisieren und behalten so die Kontrolle über ihre verschlüsselten Daten in Cloud-Umgebungen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, einige der wichtigsten Anforderungen an den Datenschutz und die Datensouveränität von Unternehmen zu erfüllen und erleichtert gleichzeitig den Nachweis der Einhaltung von Vorschriften gegenüber Regulierungsbehörden.

Die Lösung von Thales für die externe Schlüsselverwaltung trägt dazu bei, die Übertragung sensibler Daten in Oracle Cloud Regionen zu vereinfachen. Dazu wird der entsprechende Schlüssel an einem anderen Ort als die verschlüsselten Daten gespeichert. Auf diese Weise können Kunden denselben Prozess zur Verwaltung und Kontrolle von Verschlüsselungscodes beibehalten, unabhängig davon, ob diese Schlüssel vor Ort oder in der Cloud verwendet werden.

Die branchenführende Multi Cloud Verschlüsselungslösung CipherTrust Cloud Key Management von Thales reduziert betriebliche Hindernisse in Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Die HYOK-Funktionen ermöglichen OCI-Kunden die Verwaltung externer Schlüssel, die sie benötigen, um sich in der heutigen Cloud-Landschaft zurechtzufinden und die Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Und das nicht nur bei OCI, sondern auch bei anderen Cloud-Anbietern.

Todd Moore, VP für Encryption Products bei Thales: "Unternehmen lösen sich zunehmend von alten On-Premises-Implementierungen. Dazu benötigen sie Unterstützung bei der Verlagerung ihrer Daten in die Cloud, ohne die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften zu beeinträchtigen. Als Branchenführer im Bereich des externen Schlüsselmanagements sind wir stolz, die ersten zu sein, die HYOK-Funktionen in OCI unterstützen und OCI-Kunden mit den notwendigen Lösungen ausstatten, um auf diesem Weg erfolgreich zu sein. Um diese erstklassige Erfahrung für unseren gemeinsamen Kundenstamm weiter auszubauen, ist Thales auch der erste unterstützende Anbieter für Oracle EU Sovereign Cloud-Initiativen."

Jeppe Larsen, Senior VP für OCI-Sicherheit und Identität bei Oracle: "Unser Ziel ist es, OCI zur vertrauenswürdigsten Cloud für sicherheitsrelevante Workloads zu machen auch für stark regulierte Regionen und Branchen. Die Oracle EU Sovereign Cloud hilft in Europa tätigen Kunden, ihre Anforderungen an die Datensouveränität zu erfüllen. Die Integration von HYOK mit Thales erweitert dieses Angebot. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft und Integration US-Kunden in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen zugutekommen. Sie können so die Vorteile von OCI mit den Datenschutz- und Sicherheitsvorteilen von HYOK von Thales umfassend nutzen."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologien, Edge Computing, 6G und Cybersicherheit.

Thales hat 77.000 Beschäftigte in 68 Ländern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 17,6 Mrd. Euro.

MEHR INFORMATIONEN

Thales Group

Cloud Protection Licensing Solutions Thales Group

Cybersecurity Solutions Thales Group

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918003425/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com