Erfurt (ots) -Am 24. September 2023, dem Tag der Gehörlosen, bietet KiKA plattformübergreifend ein breites Angebot, um auf die Bedeutung von barrierefreier Kommunikation hinzuweisen und um Verständnis und Akzeptanz dieser eigenständigen Sprachform zu fördern. Sowohl linear, als auch auf kika.de und im KiKA-Player sind Filme und Serien in Deutscher Gebärdensprache (DGS) hinterlegt. Wissenswertes über das Thema Gehörlosigkeit gibt es zudem in Magazinen und Doku-Reihen."Der Tag der Gehörlosen ist eine gute Gelegenheit, unser Gesamtengagement im Bereich barrierefreier Angebote für Kinder konzentriert dazustellen. Barrierefreiheit ist für uns ein unglaublich wichtiges Aufgabengebiet, auch ein anspruchsvolles, dem wir uns aus Überzeugung seit langem widmen. Ein 'KiKA für alle' sein zu wollen, ist nicht nur ein Werbeslogan, es ist vielmehr ein Versprechen, das wir sukzessiv für unterschiedlichste Altersgruppen einlösen werden, um Barrieren abzubauen", so Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin von KiKA.Neben Dokumentationen wie "Checker Tobi" (BR), "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr), die das Thema Gehörlosigkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, sind Angebote wie "neuneinhalb" (WDR), "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR), "Löwenzahn" (ZDF) oder "Die Sendung mit der Maus" (WDR) in DGS-Fassung verfügbar. Auch das Sonntagsmärchen "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" (ZDF) wird in deutscher Gebärdensprache zu sehen sein. Für Vorschulkinder ergänzen "elefantastisch!" (WDR), "Trudes Tier" (WDR), das "KiKA-Baumhaus" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (rbb) das Angebot. Am Abend wird die Kindernachrichtensendung "logo!" (ZDF) live in Gebärdensprache gedolmetscht.Am Tag der Gehörlosen wartet auch eine besondere Premiere auf das Publikum: Tierreporterin Anna (Annika Preil) übergibt ihr Format "Anna und die Haustiere" (BR) für drei Folgen an ihren gehörlosen Reporter-Kollegen Jason Giuranna. Die Reihe wird am Sonntag, 24. September 2023, um 15:50 Uhr bei KiKA zu sehen sein und kann mit Untertiteln und als Audiodeskription-Fassung auf kika.de abgerufen werden. In "Jason und die Haustiere" (BR), einem Angebot gleichermaßen für Hörende und Gehörlose, erfährt das Publikum viel Spannendes über Quarter Horses, Käfer und Assistenzhunde, und lernt die Haustierbesitzerinnen und -besitzer kennen, für die Gebärdensprache ihre Muttersprache ist.Alle Inhalte für hörgeschädigte Kinder sind gekennzeichnet und jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Einen Überblick über das Programm am 24. September 2023 sowie über das Engagement von KiKA zum Thema Barrierefreiheit (https://kommunikation.kika.de/ueber-kika/verantwortung/barrierefreiheit-100.html) finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5606647