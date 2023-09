Berlin - Die CDU will künftig mit einem neuen Erscheinungsbild auftreten. Das neue Design, das am Dienstagmittag in Berlin vorgestellt wurde, sieht unter anderem ein verändertes Logo vor.



Die roten Buchstaben wurden dabei durch schwarze ersetzt, daneben wurden schwarz-rot-goldene Balken platziert. Das Logo soll für alle Landesverbände gelten, was bisher nicht der Fall war. Ergänzt wird das Design durch eine neue Farbgebung, die aus einem Türkis- sowie einem Blauton besteht. Das Erscheinungsbild der Partei solle nach außen hin vereinheitlicht werden, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei der Präsentation des neuen Auftritts der Partei.



Er bezeichnete die Balken als gemeinsamen "CDU-Bogen", der signalisieren solle, dass es "nach oben" gehe.

