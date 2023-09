Freiburg/Lwiw (ots) -300 Tonnen Güter verbrannt, darunter auch humanitäre Güter der Caritas - Oliver Müller, Leiter von Caritas international, verurteilt den Drohnen-Angriff. "Humanitäre Hilfe darf nicht zum Kriegsziel werden". Er bekräftigt das Engagement von Caritas international: "Unsere Unterstützung geht weiter.""Wir sind äußerst bestürzt über den Tod eines Menschen, der bei einem Drohnen-Angriff auf drei Lagerhäuser in Lwiw ums Leben kam. In einem von ihnen lagerten auch wichtige Hilfsgüter der Caritas", gibt Oliver Müller, Leiter von Caritas international, seiner Anteilnahme Ausdruck. "Humanitäre Hilfe darf kein Ziel in einem Krieg sein. Wir verurteilen diesen Angriff auf das Schärfste, der heute Nacht den Inhalt der Lagerhallen vernichtete, darunter auch warme Kleidung und Generatoren, die für die Winterhilfe bestimmt waren. "Diese sinnlose Aktion zeige die ganze Brutalität dieses Krieges, der besonders die Zivilbevölkerung treffe und ganz offensichtlich auch vor den Helfenden nicht Halt mache.Ein Mensch kam bei dem Angriff heute Nacht ums Leben. 300 Tonnen Güter, darunter auch Hilfsgüter der ukrainischen Caritas Spes, die von Lwiw aus in die Ostukraine gebracht werden sollten, sind dabei verbrannt. "Die Hilfen werden trotz allem weitergehen, wenngleich dieser Verlust der Hilfsgüter doch Einschränkungen bedeutet. Wir werden jedoch nicht aufhören, die Menschen über die Caritas in der Ukraine weiter zu unterstützen", bekräftigt Oliver Müller das Engagement von Caritas international für das Land.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, nahm unmittelbar nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 die Hilfen für die Menschen in der Ukraine auf. Im vergangenen Jahr flossen 17,3 Millionen Euro an Hilfsgeldern von Caritas international in 25 Projekte in der Ukraine und in Anrainerstaaten. Damit konnten mehr als 1,2 Millionen Menschen über die Caritas unterstützt werden.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Reiner Fritz (Durchwahl -510).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5606679