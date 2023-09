Pfinztal (ots) -Kein Fertigungsunternehmen kommt an Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Lösungen für funktionierende Lieferketten und Fachkräftemangel vorbei, wenn es auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben möchte. Diesen Herausforderungen begegnet die Factory Excellence Network GmbH (FEN) mit einem Netzwerk erfahrener und komplementärer Partner, die ganzheitliche Systeme entlang der Wertschöpfungskette ermöglichen - für jeden nach seinen Anforderungen.Factory Excellence verfolgt einen offenen Ansatz zur Lösung dieser Herausforderungen. Diese Ausrichtung ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Partnern, Kunden, Entwicklern und FEN auf Basis nahtloser Kommunikationsstrukturen, agiler und einfacher Integration, standardisierter Schnittstellen und Sicherheit.Erfahrung, Expertise und partnerschaftliches Denken und HandelnMit den Gründungsgesellschaftern entstehen optimale Synergien für das FEN: Die KORN CONSULT GROUP bringt als renommiertes Consulting-Unternehmen internationale Erfahrung bei Beratung und Implementierung von Technologien und Operational Excellence, Supply Chain Management und Interim Management. Die Unternehmen der about ZERO-Gruppe bieten Softwarelösungen für Qualitätsmanagement und Traceability (Quality Miners GmbH) sowie Software und Beratung für Unternehmensführung, Strategie und Ziele (Rocket Routine GmbH). Die Unternehmen der vision.eXpress Group bringen digitale Assistenzsysteme und ihren eigenen Sondermaschinenbau mit ein, um Fertigungen zukunftsfit und wettbewerbsfähig zu machen. Die Kreisle Engineering engagiert sich in der digitalen Transformation von produzierenden Unternehmen und dezentralen effizienten Energieversorgungen.Eine Partnerstrategie erweitert das Netzwerk zukünftig um weitere Lösungsanbieter, so dass alle Anforderungen über die Wertschöpfungskette bedient werden können.Markus Kreisle, Geschäftsführer der Factory Excellence Network GmbH war bereits in verschiedenen Rollen bei internationalen Fertigungsbetrieben tätig: "Die Herausforderungen der Zukunft, kann ein Unternehmen alleine nicht lösen. Die disruptiven Veränderungen können nur im Kollektiv bewältigt werden. Vor diesem Hintergrund ist unsere neu gegründete Factory Excellence Network GmbH der Partner für maßgeschneiderte Lösungen vernetzter Hardware, Software und Beratung."Pressekontakt:Factory Excellence Network GmbHMarkus KreisleHändelstr. 1076327 Pfinztal+49 721 6652-350info@factory-excellence.comOriginal-Content von: Factory Excellence Network GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096765/100911459