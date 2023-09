Köln (ots) -Im EU-Parlament werden die Karten neu gemischtAuch in der 3. Staffel wird in der deutsch-französischen Polit-Satire mit liebevollem Spott auf das komplizierte Gebilde der EU-Institutionen geblickt. Samy (Xavier Lacaille) ist in Straßburg vom Assistenten zum "Politischer Berater" im EU-Parlament erwachsen und lässt nun gern alle von seinem Wissen als "alter Hase" profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission! Da braucht er doch nur seine guten Kontakte spielen zu lassen! Gleichzeitig rumort es hinter den Kulissen: Wer wird Michels Nachfolger als Parlamentspräsident? Alles hängt mit Allem zusammen, Bündnisse von gestern zerbrechen. Das deutsche Ensemble hat sich um namenhafte Neuzugänge vergrößert: Mit dabei sind neben Martina Eitner-Acheampong und Johann von Bülow nun Martin Brambach, Karin Hanczewski und Soma Pysall.Ingmar Cario, ONE-Programmchef und stellv. WDR Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "'Parlament' ist ein kleiner Serien-Schatz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Serie macht einen informierter - und dabei immer gute Laune. Informierter, weil die große, komplizierte EU ein bisschen greifbarer wird. Und gute Laune, weil die tollen Darsteller ihr komödiantisches Handwerk verstehen und die von ihnen geprägten Charaktere mit einem Augenzwinkern für die europäische Verständigung werben. Wir freuen uns sehr, mit unseren Partnern jetzt die 3. Staffel dieses kleinen Schatzes zu heben."Lineare Sendedaten:Immer montags, 20.15 Uhr ab dem 6.11.23 auf ONEOnline in der MediathekAb Montag, den 30.10.23mit allen Folgen der 1. und 2. StaffelAlle Folgen auch in der Originalfassung."Parlament" wird von Dagmar Rosenbauer und Jan Diepers (Studio Hamburg Serienwerft), sowie von Charlotte Ortiz und Fabienne Servant Schreiber (cinétévé) für ONE/SWR/WDR und France Télévision produziert. Producerin ist Julia Katz. Die Redaktion liegt bei Silke Holgersson (ONE), Brigitte Dithard (SWR) und Götz Bolten (WDR). Die Drehbücher stammen von Headautor Noé Debré sowie von Mareike Engelhardt, Andrew Bampfield, Pierre Dorac und Maxime Calligaro. Regie führten Jérémie Sein, Amélie Bonnin, Pierre Dorac, Moritz Parisius und Noé Debré.Für akkreditierte Journalist:innen stehen die Folge 1 & 2 der dritten Staffel im Vorführraum der WDR Presselounge bereit.Auf der Themenseite finden Sie umfangreiche Informationen zum Start der neuen Staffel, sowie Interviews mit den Darsteller:innen: hier (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2023/09/202309_uebersicht_parlament.html)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221.220-7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5606689