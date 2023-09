© Foto: DesignIt - picture alliance / Zoonar



Die seit drei Monaten anhaltende Rallye beim Ölpreis kann das schwarze Gold über die Marke von 100 US-Dollar treiben, sagt der CEO des zweitgrößten US-Ölkonzerns. Wird dies die Wirtschaft ausbremsen?

Seit Mitte Juni ist der Rohölpreis um etwa ein Drittel gestiegen, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Ausfuhren gedrosselt haben. Die Ölförderländer wollen so ihre Lagerbestände verringern und die Preise ankurbeln. Den Anstieg ebenfalls unterstützt hat eine Verbesserung der konjunkturellen Aussichten in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt - USA und China.

Die anhaltenden Sorgen um die schleppende Konjunktur in Europa haben die Anleger hinter sich gelassen, um den Rohstoff angesichts des knapper werdenden Angebots nach oben zu treiben. Die US-Ölpreise stiegen in der vergangenen Woche um 3,7 Prozent und die Brent-Ölpreise um 3,6 Prozent, wobei beide am Freitag auf dem höchsten Stand seit November schlossen.

Dieser Trend werde sich fortsetzen, erklärte Mike Wirth, der Chef des Ölkonzerns Chevron, im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er gehe davon aus, dass Rohöl wahrscheinlich die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel erreichen werde, ein Niveau, das es seit mehr als einem Jahr nicht mehr gab.

"Das Angebot wird knapper, die Lagerbestände sinken. Diese Dinge passieren allmählich, und man kann sehen, wie sie sich aufbauen, und ich denke, dass die Trends darauf hindeuten, dass wir auf jeden Fall auf dem Weg sind", sagte er mit Blick auf die 100-US-Dollar-Marke.

Wirth räumte ein, dass ein Ölpreis in dieser Höhe die US- und die Weltwirtschaft belasten könnte, wie auch andere Marktbeobachter befürchten. "Aber wir hatten die meiste Zeit dieses Jahres und sicherlich das ganze letzte Jahr über relativ hohe Ölpreise. Die Rezession, von der alle reden, ist nicht eingetroffen. Daher denke ich, dass die grundlegenden Triebkräfte der Wirtschaft in den USA und, offen gesagt, weltweit, weiterhin ziemlich gesund sind", sagte er.

Wirth betonte jedoch auch, dass Chevron seine langfristigen Preiserwartungen für Öl nicht an das aktuell höhere Niveau angepasst habe. Und auch Charu Chanana, Marktstratege bei Saxo Capital Markets, geht nicht davon aus, dass der Aufwärtstrend lange anhält. "Das Risiko eines kurzfristigen Anstiegs auf 100 US-Dollar mag mit der aktuellen Dynamik zunehmen, aber wir sind nicht davon überzeugt, dass dies nachhaltig wäre", sagt Chanana.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

