Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.49 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD Euro-Stoxx-50 4.260,35 +0,3% +12,3% Stoxx-50 3.985,17 +0,0% +9,1% DAX 15.724,70 -0,0% +12,9% FTSE 7.666,92 +0,2% +2,7% CAC 7.299,12 +0,3% +12,8% Nikkei-225 33.242,59 -0,9% +27,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,95 -0,01 -2,85

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,60 91,48 +1,2% +1,12 +18,2% Brent/ICE 95,03 94,43 +0,6% +0,60 +15,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,97 34,48 +1,4% +0,49 -57,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,98 1.933,86 +0,1% +2,12 +6,2% Silber (Spot) 23,36 23,28 +0,4% +0,08 -2,5% Platin (Spot) 942,80 938,00 +0,5% +4,80 -11,7% Kupfer-Future 3,70 3,75 -1,3% -0,05 -3,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kleinen Aufschlägen am Vortag zeigen sich die Anleger am Dienstag erneut vorsichtig. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes liegen minimal im Plus. Die Börsianer hüten sich davor, im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch neue umfangreiche Positionen einzugehen. Der Markt geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert belassen wird, doch sind Teilnehmer angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks skeptisch, was begleitende Hinweise auf künftige Zinserhöhungen angeht. Laut Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, könnten die über den Prognosen liegenden Konjunkturdaten und der 10-Monats-Hochstand des Ölpreises die Fed zu einer "falkenhaften Pause" veranlassen. "Die Zentralbank dürfte ihre Wachstumserwartungen aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und des soliden Wachstums deutlich nach oben korrigieren und sich daher in dieser Woche sicherlich vorsichtig und angemessen falkenhaft geben", sagt sie. Die begleitenden Aussagen dürften auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hindeuten, ergänzt Ozkardeskaya.

"Ein Hauch von Unsicherheit umgibt die globalen Märkte. Während US-Aktien und -Anleihen auf der Stelle treten, steigen die Ölpreise, was die politischen Entscheidungen der großen Zentralbanken, einschließlich der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England, erschwert", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. An Konjunkturdaten werden am Dienstag die Baubeginne und Baugenehmigungen für August veröffentlicht.

Am Anleihemarkt verharren die Renditen 10-jähriger Treasurys nahe dem höchsten Stand seit 2007. Teilnehmer verweisen auf die Sorge, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch mit einer Zinserhöhung aufwarten wird.

Bei den Einzelwerten steht ein Börsengang im Blick. Der US-Lebensmittellieferdienst Instacart hat den Ausgabepreis für seine Aktien im Zuge seines IPOs auf 30 US-Dollar festgelegt. Damit liegt der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne, die zuletzt auf 28 bis 30 Dollar je Aktie gelautet hatte. Nach dem erfolgreichen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm war Instacart zuversichtlicher für seine eigene Erstnotiz geworden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Am Nachmittag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed, was am Aktienmarkt für Zurückhaltung sorgt. Fest erwartet wird, dass die Fed nach Handelsschluss am Mittwoch in Europa unveränderte Leitzinsen verkünden wird. Die Fed dürfte aber einen entschieden falkenhaften Ton anschlagen. Neben den hohen Zinsen weist Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC-Partners, auf den stark gestiegenen Ölpreis als zweiten großen Belastungsfaktor für die Börsen hin, weil er die Inflation anheizt und die Konjunkturentwicklung bremst. Ein Gewinner der Entwicklung ist der Stoxx-Subindex der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 0,8 Prozent. Noch stärker im Plus liegen die Autoaktien (+1,1%). Treiber sind hier VW, die mit einer Kaufempfehlung von Jefferies um 2,9 Prozent zulegen. Auch der Index der Finanzdienstleister gewinnt 1 Prozent. Hier ziehen Deutsche Börse um 1,3 Prozent an. Gefragt sind am deutschen Markt auch weiterhin Immobilientitel. In Vonovia setzt sich die Stabilisierung mit einem Plus von 3,4 Prozent fort. Aroundtown gewinnen sogar über 7 Prozent und Grand City Properties 3,1 Prozent. Der Stoxx-Subindex Immobilien steht mit einem Plus von 1,3 Prozent an der Spitze. Auf der anderen Seite geben die Indizes der Pharmatitel sowie der Aktien von Konsumgüterherstellern des täglichen Bedarfs etwas nach. Im MDAX legen Vitesco um 0,9 Prozent auf 76,60 Euro zu. Der auf Elektroantriebe spezialisierte Autozulieferer hat einen neuen Großaktionär. David Einhorn hält mit seinem Hedgefonds Greenlight Capital eine Beteiligung von gut 3 Prozent. Ganz anders dagegen bei Hugo Boss und Kion. Hugo Boss verlieren 3,5 Prozent. Hier hat der Investor Mike Ashley Kasse gemacht und einen Teil seines Pakets verkauft. Kion geben um 2 Prozent nach. Der Vermögensverwalter Invesco soll einen Großteil seines Pakets an dem Gabelstaplerhersteller verkauft haben, heißt es im Handel. Tui ziehen kräftig um 6,7 Prozent an. Der Reisekonzern hat angesichts eine starken Nachfrage seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bekräftigt. In London knicken Kingfisher um 7,3 Prozent ein nach einer Prognosesenkung des Einzelhändlers.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:16 % YTD EUR/USD 1,0706 +0,1% 1,0679 1,0676 +0,0% EUR/JPY 158,04 +0,1% 157,89 157,69 +12,6% EUR/CHF 0,9592 -0,0% 0,9591 0,9585 -3,1% EUR/GBP 0,8635 +0,0% 0,8628 0,8620 -2,4% USD/JPY 147,62 +0,0% 147,85 147,70 +12,6% GBP/USD 1,2398 +0,1% 1,2377 1,2385 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,2980 +0,1% 7,3012 7,2932 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.199,29 +1,4% 26.794,98 27.294,03 +63,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas leichter - Deutlicher nach unten ging es an der Börse in Japan, wo der Nikkei-Index 0,9 Prozent einbüßte auf 33.243 Punkte. Viele Akteure hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück und vermieden Risiken, hieß es aus dem Markt. Auch die japanische Notenbank wird Ende der Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden. Nach einem Feiertag zu Wochenanfang hatte die Tokioter Börse Nachholbedarf nach unten. Softbank büßten 3,3 Prozent ein, nachdem die Aktie der in den USA in der Vorwoche fulminant gestarteten Chiptochter Arm am Montag 4,5 Prozent verloren hatte. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,3 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite nahezu unverändert. Der Fokus habe auf die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe des Referenzzinssatzes für Bankkredite (LPR) gelegen, hieß es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China hatte die einjährige LPR im August um 10 Basispunkte gesenkt. Im angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor hat Country Garden Berichten zufolge die Zustimmung von Gläubigern für eine Rückzahlungsverlängerung einer weiteren Anleihe erhalten. Die Aktie notierte in Hongkong zuletzt 1,9 Prozent im Minus. In Südkorea gab der Kospi 0,6 Prozent nach, anfängliche leichte Aufschläge konnten nicht gehalten werden. In Australien ging es um 0,5 Prozent nach unten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag ein wenig zurück. Im Handel ist von Abwarten vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend (MESZ) die Rede. Die Fed dürfte zwar das Zinsniveau bestätigen, spannend dürfte aber der zinspolitische Ausblick werden. Aber nicht nur die Fed-Sitzung sorge für Zurückhaltung. Die Anleger hielten derzeit an Liquidität fest, heißt es. Grund seien die unsicheren gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, die langsam auch bei den Unternehmen anzukommen schienen. Dafür spreche die zunehmende Zahl an Gewinnwarnungen aus verschiedenen Branchen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SIEMENS

und Monta, ein dänischer Anbieter von Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge, sind eine Partnerschaft eingegangen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa zu fördern. Wie beide Unternehmen mitteilten, plant Siemens die Nutzung des Charge Point Management System (CPMS) von Monta, um die eigenen Flottenfahrzeuge und Ladepunkte zu managen und somit Kunden eine umfassende Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen am Arbeitsplatz, an öffentlichen Ladepunkten und zu Hause zu bieten.

DEUTSCHE BAHN

Ab sofort bietet die Deutsche Bahn ICE- und IC-Tickets für unter 10 Euro auf kurzen Strecken an. Erhältlich seien die Karten für 9,90 Euro bis zum 31. März 2024, teilte die Bahn mit. Bereits im Juni und Juli dieses Jahres hatte das Unternehmen die günstigen Tickets angeboten und eigenen Angaben nach mehr als 500.000 Stück davon verkauft.

HUGO BOSS

Der Hugo-Boss-Aktionär Mike Ashley bzw die ihm mehrheitlich gehörende britische Frasers Group hat den Anteil an Hugo Boss einer offiziellen Stimmrechtsmitteilung des Modeherstellers zufolge reduziert.

KRONES

hat einen neuen Vorsitzenden für den Prüfungs- und Risikomanagementausschuss im Aufsichtsrat berufen und sieht nach eigener Auffassung nun die Kriterien für eine Rückkehr in die DAX-Indexfamilie erfüllt.

MUTARES

hat den nach eigenen Angaben "erfolgreichsten Exit der Firmengeschichte" abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die britische Special Melted Products, einen Anbieter von Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, an die Cogne Acciai Speciali verkauft. Der Mutares-Holding fließen rund 150 Millionen Euro zu.

TUI

hat angesichts eine starken Nachfrage seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bekräftigt. "Für den letzten Monat der Saison zeigte sich die Nachfrage besonders stark und liegt mit plus 8 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahressommers", teilte das Unternehmen bei Veröffentlichung des Buchungsupdates für das Schlussquartal mit. Die Buchungen für das Sommerprogramm 2023 lägen 5 Prozent über Vorjahr und erreichten mit 96 Prozent nahezu das Vor-Pandemie-Niveau. Die positive Dynamik setze sich auch für die Wintersaison 2023/24 fort.

BP

hat Kate Thomson zur Interims-Finanzvorständin ernannt. Damit ersetzt sie Murray Auchincloss, der nach dem plötzlichen und unerwarteten Abgang von CEO Bernard Looney übergangsweise zum Konzernchef berufen wurde. Thomson arbeitet seit 19 Jahren für BP und war zuletzt Senior Vice President, Finance for Production and Operations.

FORD/STELLANTIS/GM

Im laufenden Arbeitskampf der US-Autoindustrie könnte es zu einer Ausweitung der bisherigen Streiks kommen. Sollten die Autokonzerne Ford, General Motors und Stellantis bis Freitag keine "ernsthaften Fortschritte" in Richtung Einigung unternehmen, so werde es Ausstände in weiteren Autowerken geben, sagte der Präsident der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), Shawn Fain.

GOOGLE

hat die Reichweite seines Chatbots Bard auf andere Google-Anwendungen und -Dienste ausgeweitet, darunter Gmail, Google Docs und YouTube. Dieser Schritt sollte Bard zu einem weitaus nützlicheren Tool machen.

INSTACART

hat den Ausgabepreis für seine Aktien im Zuge seines IPOs auf 30 US-Dollar festgelegt. Damit liegt der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne, die zuletzt auf 28 bis 30 Dollar je Aktie gelautet hatte.

X

Die Nutzung der Online-Plattform X, ehemals Twitter, könnte bald nicht mehr kostenlos sein. Er könne sich vorstellen, dass künftig ein "kleiner" monatlicher Beitrag für alle Nutzerinnen und Nutzer fällig wird, um gegen gefälschte Nutzerkonten, sogenannte Bots, vorzugehen, sagte Unternehmenseigentümer Elon Musk am Montag. "Das ist die einzige Art und Weise, die mir einfällt, um gegen riesige Bot-Armeen vorzugehen."

