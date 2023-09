West Seneca, NY / Accesswire / 19. September 2023 / Worksport Ltd. ("Worksport" oder das "Unternehmen") (Nasdaq:WKSP; WKSPW) gibt bekannt, dass es einen langfristigen Liefervertrag mit einem etablierten, führenden Kfz-Aftermarket-Händler in den USA abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Worksport auf dem Weg, von diesem einzelnen Kunden geschätzte 16.000.000 USD an jährlichen Umsätzen mit seinen fortschrittlichen faltbaren Hard- und Soft-Abdeckungen zu erzielen. Der geschätzte Umsatz von 16 Millionen USD basiert zwar auf der Jahresprognose des Kunden, diese Schätzung enthält jedoch nicht die Erwartungen des Kunden hinsichtlich des Umsatzwachstums im Jahresvergleich. Die Vereinbarung resultierte aus Warenproben, die diesem Kunden zuvor zur Verfügung gestellt und von ihm akzeptiert wurden. Dieser wichtige Schritt folgt auf den kürzlichen Produktionsbeginn im Werk von Worksport im westlichen New York, nachdem es einen robusten https://pr.report/5yO2Lj47 für seine faltbaren Hard-Abdeckungen und einen zusätzlichen Auftrag über $720.000 für die weiche Version der Abdeckungen erhalten hatte, beide von demselben Kunden.

Im Einklang mit dieser positiven Dynamik und der steigenden Nachfrage hat Worksport seine strategischen Absichten zur Erweiterung seiner Fertigungskapazitäten dargelegt. Das Unternehmen hat Initiativen zur Einführung von Robotik und Automatisierung in seinen Prozessen angekündigt, wobei geplant ist, die Fertigungslinien von einer auf beeindruckende vier zu erweitern.

https://pr.report/QpkqzZS6 sagte mit Überzeugung: "Wir konzentrieren uns auf Wachstum, positive Cashflows und Gewinne in naher Zukunft und die Bereitstellung unseres hochwertigen Produkts für Besitzer von Pick-up-Fahrzeugen."

Worksport stärkt die Position des Unternehmens als innovatives Cleantech-Unternehmen und bereitet sich darauf vor, das Solar-Cover SOLIS einzuführen, in das sein wegweisendes COR-Batteriesystem integriert ist. Nach der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Hyundai haben zahlreiche Automobilhersteller Interesse an dem SOLIS-Cover bekundet, und es wurden Gespräche aufgenommen.

Rossi erklärt weiter: "Unsere Reise, von der Verbesserung unserer Fertigungskapazitäten bis hin zur Einführung innovativer Produkte wie dem Solar-Cover SOLIS und des COR-Batteriesystems, unterstreicht die erheblichen Fortschritte, die wir gemacht haben. Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft."

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Worksport für Investoren unter investors.worksport.com.

Über Worksport

Worksport Ltd. (Nasdaq: WKSP; WKSPW) entwirft, entwickelt, produziert und besitzt über seine Tochtergesellschaften das geistige Eigentum an einer Vielzahl von Pritschen-Abdeckungen, Solarintegrationen und NP (nicht parasitäre), wasserstoffbasierte, echte grüne Energielösungen für die nachhaltige, saubere Energie- und Automobilindustrie. Worksport möchte mit seinen proprietären Solarlösungen, mobilen Energiespeichersystemen (ESS) und NP-Technologie (nicht parasitär) auf Wasserstoffbasis von der sich zunehmend verändernden Sichtweise der Verbraucher in Bezug auf saubere Energieintegrationslösungen profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter investors.worksport.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen können "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtige Auffassung über zukünftige Ereignisse wider. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren" bzw. die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf uns oder unser Management verwendet werden, sind sie als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen zukünftiger Leistungen. Stattdessen beruhen sie lediglich auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens, zukünftige Pläne und Strategien, Prognosen, erwartete Ereignisse und Trends, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem die folgenden: (i) Verzögerungen in der Lieferkette; (ii) die Akzeptanz unserer Produkte durch die Verbraucher; (iii) Verzögerungen beim Verkauf unserer Produkte durch Dritte oder deren Nichtakzeptanz; und (iv) der Wettbewerb durch andere Hersteller ähnlicher Produkte. Ausführlichere Informationen über das Unternehmen und die Risikofaktoren, die sich auf die Verwirklichung von zukunftsgerichteten Aussagen auswirken können, sind in den von dem Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, insbesondere in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K und unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q. Investoren und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zu lesen. Infolge dieser Angelegenheiten, veränderter Tatsachen, nicht eingetretener Annahmen oder anderer Umstände können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erörtert wurden. Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen.

