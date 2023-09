NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Während einer Investoren-Konferenz habe der Telekomkonzern frühere Aussagen wiederholt, wonach das Unternehmen nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt durch den Verlust des 1&1-Vertrags erwarte, schreibt Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er habe weitere Einblicke in die Art und Weise erhalten, wie Telefonica Deutschland versuchen könnte, die damit verbundenen Umsatzeinbußen zu mildern. Er erwartet auf dem Kapitalmarkttag im November weitere Details zu den Plänen zur Verlustbegrenzung./rum/tih



