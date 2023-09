Unterföhring (ots) -17 Teams aus neun Ländern waren im Juni 2023 angetreten, die besten zwei Teams der Saison stehen am Sonntag, 24. September 2023 im Finale der European League of Football: Stuttgart Surge gegen Rhein Fire - live auf ProSieben. In der dritten Saison überträgt der Sender erstmals das ELF-Finale. Ab 14:55 Uhr melden sich Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Mattis Oberbach, Experte Kasim Edebali und Fieldreporterin Jenny Becks aus der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg vom größten Football-Finale in Europa seit 2007.ranELF-Experte Kasim Edebali: "Rhein Fire hat gezeigt, dass es keine Situation gibt, mit der sie nicht klarkommen, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen. Stuttgart hat bewiesen, was ein guter Headcoach und ein Team, das mit Herz spielt, ausmacht, um auch den amtierenden Champion nach Hause zu schicken. Wir können uns auf ein spannendes Finale freuen."Der Favorit: Die Saison ist bislang ein einziger Siegesrausch für das Team von Rhein-Fire-Headcoach Jim Tomsula: dreizehn Spiele, dreizehn Siege. In der zweiten Saison ist es der erste Finaleinzug - und das vor heimischer Kulisse.Die Cinderella-Story: In der Saison 2022 ging Stuttgart Surge noch komplett sieglos vom Feld (zwölf Spiele, zwölf Niederlagen), nun stehen die Schwaben im Championship Game. Im Halbfinale warfen sie keinen Geringeren als den Titelverteidiger Vienna Vikings aus dem Titelrennen.Finale der European League of Football live auf ProSieben, ran.de und Joyn am Sonntag, 24. September 2023, 14:55 Uhr:Stuttgart Surge vs. Rhein Fire aus der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg mit Christoph "Icke" Dommisch, Jenny Becks, Mattis Oberbach und Kasim EdebaliPressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5606830