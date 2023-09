© Foto: Unsplash



Vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch hat der Goldpreis leicht zugelegt. Einige Analysten warnen jedoch vor einer weiteren Abwärtsdynamik. Andere sind optimistischer. Wie geht es beim Goldpreis weiter?

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank ist der Goldpreis am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Eine Feinunze (31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostet derzeit 1.935 US-Dollar.



In Euro gerechnet kletterte der Goldpreis sogar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni dieses Jahres. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt derzeit bei 1.810 Euro.

Der jüngste Anstieg des Goldpreises ist in erster Linie auf die leichte Dollarschwäche zurückzuführen. Da Gold in der Regel in US-Dollar bewertet und verkauft wird, macht ein schwacher US-Dollar Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums erschwinglicher. Dies führt zu einer höheren Nachfrage nach Gold und damit zu einem höheren Goldpreis.

Aber auch der weiter steigende Ölpreis scheint bei vielen Anlegern die Angst vor einem weiteren Anstieg der Inflation zu schüren. Dies scheint Gold, das traditionell als Wertspeicher und sicherer Hafen für Anleger in unsicheren Zeiten gilt, weiteren Auftrieb zu geben.

Doch Analysten warnen vor Abwärtsrisiken beim Goldpreis. Elias Hafner, Investmentstratege bei der ZKB, sagte am Dienstag gegenüber cash.ch: "Mit dem stärksten Dollarindex seit einem halben Jahr, den Renditen auf inflationsgeschützten US-Staatsanleihen so hoch wie 2009 nicht mehr und anhaltenden Abflüssen aus den Gold-ETF müsste der Goldpreis eigentlich ein Stockwerk tiefer notieren."

Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei der UBS ist jedoch deutlich optimistischer: "Wir erwarten, dass im nächsten Jahr der Goldpreis auf einen neuen Rekordwert ansteigt, da wir davon ausgehen, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen senken wird und sich der US-Dollar abschwächt."

Dass die Fed am morgigen Mittwoch eine Leitzinsänderung in den USA verkündet, gilt als sehr unwahrscheinlich. Zumindest wenn man dem FedWatch-Tool der CME Group Glauben schenkt. Dieses gibt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause mit 99 Prozent an. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung wird mit null Prozent und für eine Zinserhöhung mit einem Prozent angegeben.

Wenn Fed-Präsident Powell nicht bald ein Ende der Zinserhöhungen signalisiert, könnte der Goldpreis zumindest kurzzeitig unter Druck geraten, glaubt Carsten Menke, Edelmetallexperte bei der Bank Julius Bär. Gegenüber Cash sagte er: "Für den Goldmarkt ist es wenig relevant, ob die Fed die Zinsen unverändert lässt oder noch einmal erhöht. Viel wichtiger ist die Frage, wann sie beginnen wird, die Zinsen zu senken."

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senken wird, liegt nach dem FedWatch-Tool der CME Group erst Mitte Juni 2024 bei über 50 Prozent (54,1 Prozent).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion