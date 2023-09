München (ots) -Erstmals seit Kriegsbeginn spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Vereinten Nationen in New York. Wie reagiert Russland? Welche Unterstützung wird Selenskyj von der Weltgemeinschaft fordern und was wird er erhalten? Fragen an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock(B'90/Grüne).Hitze und Dürre, Starkregen und Überflutungen - der Sommer war geprägt von klimabedingten Wetterextremen. Reichen die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung aus? Wie groß ist die Gefahr, dass die Klimaproteste radikaler werden? Darüber diskutieren der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft Markus Blume (CSU) und die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future).Es erklären, kommentieren und diskutieren der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die politische Korrespondentin der "Zeit" Mariam Lau und der Journalist Tilo Jung.Die Gäste:Annalena Baerbock, B'90/Grüne (Bundesaußenministerin)Markus Blume, CSU(Wissenschaftsminister Bayern)Luisa Neubauer (Fridays for Future)Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)Mariam Lau (Politikredakteurin "Die Zeit")Tilo Jung (Moderator und Gründer von "Jung & Naiv")"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5606892