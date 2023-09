Hunderttausende von monatlichen Gesprächen in EMEA zwischen BNZSA-geschulten Agenten und Geschäftskunden in mehreren Muttersprachen werden von KI auf Absichtssignale analysiert

MADRID, Spanien, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNZSA, powered by Anteriad, hat inTNT ins Leben gerufen, um dem EMEA-B2B-Markt eine DSGVO-konforme, künstliche Intelligenz (KI) und mehrsprachige Intent-Lösung anzubieten.



Diese neue Intent-Lösung bietet B2B-Vermarktern validierte, konforme Intent-Signale, die in mehreren europäischen Sprachen erfasst werden, damit sie mehr Käufer effektiver ansprechen können.

inTNT von BNZSA ist eine intelligente, präzise Lösung, die Absichtssignale sowohl digital mit Hilfe von KI als auch mit menschlicher Verifizierung verifiziert. In einem Markt, der traditionell von US-amerikanischen und englischsprachigen Intent-Lösungen dominiert wird, stechen die mehrsprachigen EMEA-Daten von inTNT hervor, weil sie aus Hunderttausenden von monatlichen Gesprächen mit muttersprachlichen Agenten stammen, die auch die DSGVO-Zustimmung bestätigen.

inTNT von BNZSA wird den bestehenden EMEA-Kunden von BNZSA und Anteriad als Leistungssteigerung für Lead-Generierungsprogramme angeboten und auch als Add-on für digitale Werbekampagnen angeboten, um das Engagement der Zielgruppe zu erhöhen.

Das Knowledge Exchange von BNZSA,das den IT-Bedarf der Endnutzer ermittelt, um sie mit den bevorzugten Partnerlieferanten von BNZSA zu verbinden, wird ebenfalls inTNT einbeziehen. Darüber hinaus werden diese europäischen Intent-Daten in das globale Angebot von Anteriad zurückgespielt, da BNZSA vollständig in die Anteriad-Organisation integriert ist.

Brahim Samhoud, internationaler CEO von BNZSA, powered by Anteriad, sagte: "Der europäische Markt ist in Bezug auf Datenschutz und Compliance stark reguliert. Mit der Einführung von inTNT ergänzen wir das unglaublich leistungsstarke globale Intent-Angebot von Anteriad mit validierten, konformen Intent-Signalen in mehreren Sprachen."

"Wir freuen uns sehr, inTNT anbieten zu können und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, heute mehr Käufer aus der EMEA-Region zu erreichen", fügte Samhoud hinzu.

Karie Burt, Chief Data and Privacy Officer bei Anteriad, fügte hinzu: "In der Vergangenheit war es schwierig, eine konforme mehrsprachige Absicht für EMEA zu erhalten, die von menschlichen Muttersprachlern verifiziert wurde. Mit 1.600 BNZSA-geschulten Agenten, die jeden Monat telefonisch die Absichten verifizieren und erfassen, freuen wir uns, menschliche und künstliche Intelligenz miteinander zu verbinden, um mehr Vermarktern in mehreren Sprachen einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig Datenschutz und Compliance zu wahren."

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten inTNT von BNZSA.

Über BNZSA und Anteriad

Anteriad bringt B2B-Vermarkter vor ihren nächsten Kunden und vor ihre Konkurrenz. Unternehmen wie IBM, Microsoft, Forbes, SHRM und Lenovo haben von unseren hochpräzisen B2B-Käuferdaten, der vollständigen und Self-Service-Multichannel-Ausführung, den telebasierten Konvertierungsdiensten, den Analysen und der fachkundigen Beratung profitiert, um wirkungsvolle ROI-Multiplikatoren zu erzielen. Unsere preisgekrönte Anteriad Marketing Cloud-Plattform verfolgt jeden Monat mehr als 500 Milliarden käuferbezogene Signale. BNZSA, die internationale Abteilung von Anteriad, liefert DSGVO-konforme Daten und qualifizierte Interessenten direkt an Vertriebsteams mit BDRs, die lokales Fachwissen in 26 Sprachen bieten und Lower-Funnel-Engagement-Services für globale IT-Anbieter unterstützen. Dank der Kombination von Daten, digitalen und menschlichen Informationsdiensten und dem einzigartigen Warm-Handover-Prozess generieren BNZSA-BDR- und SDR-Agenten eine glaubwürdige Pipeline, die in der Regel mit einer Lead-to-Revenue-Rate von 70 % abgeschlossen wird. Gestalten Sie noch heute Ihre Zukunft - lernen Sie uns bei https://bnzsa.com/ und https://anteriad.com/ kennen.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für redaktionelle oder Marketinginformationen:

Sinéad Conboy, Kommunikationsmanagerin, BNZSA

E: Sinead.conboy@bnzsa.com

Tel.: +34 634 847 322