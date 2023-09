© Foto: picture alliance / AA | Cem Genco



Es war der bisher größte Börsengang des Jahres. Die Arm-Aktie hat den ersten Handelstag in der vergangenen Woche mit einem Kursplus von 25 Prozent auf über 66 US-Dollar beendet. Nun aber ziehen erste dunkle Wolken auf.

Die Arm-Aktie hat einige der Kursgewinne aus der vergangenen Woche wieder einbüßen müssen. Den Montagshandel haben die Titel mit einem deutlichen Minus von 8,6 Prozent beendet. Trotzdem liegt die Aktie weiterhin über dem Ausgabepreis von 51 US-Dollar. Der Chipdesigner wird mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar bewertet und weist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Halbleiterbranche - selbst zum KI-Favoriten Nvidia - einen beträchtlichen Aufschlag beim Kurs/Gewinn-Verhältnis auf. Das hat einige Marktkommentatoren dazu veranlasst, die Zukunftsaussichten des Unternehmens skeptisch zu beurteilen.

"Angesichts der sechsfachen Überzeichnung des Deals sieht es so aus, als hätten die Investoren den Arm-Börsengang als ein KI-Spiel betrachtet und vergessen, auf das Preisschild zu schauen", zitiert Barron's Daniel Morgan, Senior Portfolio Manager bei Synovus Trust. Laut Morgan werde Arm zwar wahrscheinlich eine zentrale Rolle beim Übergang zu KI-gestütztem Computing spielen, der aktuelle Markt für Halbleiter in PCs und Tablets stagniere jedoch vor dem Hintergrund einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und geringer technologischer Innovation.

Auch laut Bernstein sei es "zu früh", das Halbleiterunternehmen zu einem KI-Gewinner zu erklären. Die Investmentbank hält die Arm-Aktie für überbewertet, da der Wettbewerb zunehme, der Markt für Mobiltelefone ausgereift sei und Risiken im Zusammenhang mit China bestehen, so Bernstein. Analystin Sara Russo bewertet die Aktie mit einem Underperform-Rating und einem Kursziel von 46 US-Dollar, das entspricht einem Rückgang von 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Die Aktie von Arm Holdings könnte nach dem Börsengang voll bewertet sein, so auch die Investmentbank Needham. Das Unternehmen begann die Coverage des Halbleiter- und Softwareunternehmens mit einem "Hold"-Rating, lehnte es aber ab, ein Kursziel zu nennen. Der Analyst Charles Shi kommentiert: "Die Architektur von Arm ist eine Grundlage für Smartphones, aber wir glauben, dass die Welt in eine Post-Smartphone-Ära eintritt, in der Hochleistungscomputer die nächste Phase des Halbleiterwachstums anführen werden."

Tipp aus der Redaktion: Megatrend Künstliche Intelligenz: Drei ETFs für zukunftsorientierte Anleger! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet. Fordern Sie hier den brandneuen kostenlosen Sonderreport an!

Laut Marketscreener lautet das durchschnittliche Analystenrating "Halten". Das durchchnittliche Kursziel impliziert ein Abwärtspotenzial von rund 95 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion