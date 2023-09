Verbesserungen der Kampffähigkeiten bei allen Klassen Krieger, Lanzenträger, Hexe, Taoist, Armbrustschütze, Dämonologin

Magischer Hof und unerforschter Gipfel auf 10. Ebene erweitert, mit Monstern bis zu Level 175

Durchführung von zwei Veranstaltungen, "Jagdzeit 7 Tage Login" und "Yiuns 14 Tage Kampfkunst-Tagebuch"

Wemade kündigte für den 19. September ein umfangreiches Skill-Balance-Update für den Blockbuster MMORPG MIR4 an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Wemade aktualisiert die umfangreiche Skill-Balance für MIR4. Das Update enthält Anpassungen für die Kampffertigkeiten aller Klassen, darunter ein zusätzlicher TP-Wiederherstellungseffekt für die Klasse des Kriegers, eine verlängerte Unbesiegbarkeitszeit für den Lanzenträger, eine zusätzliche Vitalität-Wiederherstellung für die Hexe, eine verbesserte Verringerung der Entkräftung-RES des Gegners für den Taoisten, ein zusätzliches Zurücksetzen der Cooldown-Zeit bei bestimmten Chancen für den Armbrustschützen und eine zusätzliche Vitalität-Wiederherstellung für die Dämonologin im Asura-Zustand. (Grafik: Business Wire)

Das Update enthielt Anpassungen der Kampffertigkeiten aller Klassen, einschließlich eines zusätzlichen TP-Wiederherstellungseffekts für die Klasse des Kriegers, einer verlängerten Unbesiegbarkeitszeit für den Lanzenträger, einer zusätzlichen Vitalität-Wiederherstellung für die Hexe, einer erhöhten Verringerung der gegnerischen Entkräftung-RES für den Taoisten, einer zusätzlichen Rücksetzung der Cooldown-Zeit bei bestimmten Chancen für den Armbrustschützen und einer zusätzlichen Vitalität-Wiederherstellung für die Dämonologin im Asura-Zustand.

Parallel zu diesen Anpassungen wurden auch die höchsten Ebenen des magischen Hof und des unerforschten Gipfels auf die 10. Ebene erweitert. Diese Ebene kann durch eine Expedition betreten werden und enthält Monster bis Level 175. Spieler können gegen Spieler von anderen Servern in derselben Region antreten und neue Missionen erfüllen, um verschiedene Gegenstände zu erhalten, darunter den "Epischen Mondlichtstein" und den "Legendären Finster-Verbesserungsstein".

Außerdem wurde der 13. Boss-Raubzug "Fanatikerkult-Sagittarier" aktualisiert und steht nun allen Spielern in derselben Region zur Verfügung. 15 Spieler können eine Raubzuggruppe bilden und den Boss "Fanatikerkult-Sagittarier" auf Level 190 besiegen, um Gegenstände wie die "Epische Drachenstahl-Truhe" und den "Epischen göttlichen Drache-Drachenartefakt-Verbesserungsstein" zu erhalten.

Um dieses Update zu feiern, veranstaltet MIR4 bis zum 3. Oktober das Event "Jagdzeit 7 Tage Login". Die Spieler erhalten bei diesem Event Gegenstände wie den "Legendären Jagd-Trank" und das "Legendäre Treffsicherheitselixier". Bis zum 16. Oktober werden außerdem Gegenstände wie die "Legendäre Blaudrachen-Statue" und der "Epische göttliche Drache-Verbesserungsstein" im Rahmen des Events "Yiuns 14 Tage Kampfkunst-Tagebuch" zur Verfügung stehen.

From My Battle, To Our War! Ausführliche Informationen zu MIR4 erhalten Sie auf der offiziellen Website.

