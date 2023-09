Die erste Orbitalfabrik der Welt steckt im All fest, nachdem ihr aus Sicherheitsgründen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verweigert wurde. Diese Entscheidung trafen die US Air Force und die Federal Aviation Administration (FAA). Die Raumsonde von Varda Space wurde am 12. Juni an Bord einer Falcon'9-Rakete in den Weltraum geschossen. Entwickelt wurde die 120 Kilogramm schwere Kapsel, um Produkte in einer schwerelosen Umgebung herzustellen ...

