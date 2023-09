Das neue Dashboard zentralisiert die wichtigsten Daten aus dem integrierten Produkt-Ökosystem von FourKites sowohl für Führungskräfte als auch für Bediener

Das führende Unternehmen für Lieferkettentransparenz FourKites gibt heute die Markteinführung von My Workspace bekannt, einem individuell konfigurierbaren Dashboard, das vernetzte Einblicke aus der gesamten FourKites-Produktsuite in einer einzigen, vereinheitlichten Ansicht liefert. Diese nahtlose Erfahrung ermöglicht es den Nutzern, sich schneller als je zuvor wichtige Einblicke in die Lieferkette zu verschaffen und gleichzeitig die FourKites-Plattform als eine "Single Source of Truth" (konsolidierte Datenquelle) für das gesamte Unternehmen zu nutzen von den betrieblichen Nutzern bis hin zur Führungsebene.

"Unsere Kunden verlassen sich auf FourKites, wenn es gilt, geschäftskritische Erkenntnisse für eine Vielzahl von Rollen und Teams innerhalb ihrer Organisation verfügbar zu machen auch in der Vorstandsetage, wo Gespräche rund um Lieferketten mittlerweile Routine sind", sagte Priya Rajagopalan, Chief Product Officer bei FourKites. "My Workspace gibt Einblicke in diese Gespräche, was zu mehr Transparenz und Kontrolle in Bezug auf wichtige Elemente der Lieferkette eines Unternehmens führt."

Über diese vollständig individuell konfigurierbare Schnittstelle erhalten die Nutzer von My Workspace sofort eine Momentaufnahme von rollenspezifischen Lieferkettendaten, sobald sie sich bei der Plattform anmelden. My Workspace ist in die FourKites-Produktsuite integriert, so dass die Nutzer Informationen wie Pünktlichkeit, Emissionen nach Logistik- und Transportart, Ausrüstungen nach Verzögerungsstatus und vieles mehr in einer einzigen Ansicht betrachten können.

Führungskräfte und betriebliche Nutzer können My Workspace je nach ihren individuellen Anwendungsfällen konfigurieren:

Führungskräfte verlassen sich bei strategischen Initiativen wie etwa der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Erreichung von Klimaneutralität immer stärker auf transparente Echtzeitdaten. Um diese Initiativen zu unterstützen, zeigen die für Führungskräfte aufbereiteten Einblicke in My Workspace historische Daten, die auf Variablen wie abgeschlossenen Versandvorgängen, Aufträgen, Terminen und Zeitfenstern basieren. So können Führungskräfte Trends im Zeitverlauf überwachen oder den Fortschritt ihrer vorrangigen Initiativen verfolgen und diese Informationen auf einfache Weise an die beteiligten Akteure übermitteln.

verlassen sich bei strategischen Initiativen wie etwa der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Erreichung von Klimaneutralität immer stärker auf transparente Echtzeitdaten. Um diese Initiativen zu unterstützen, zeigen die für Führungskräfte aufbereiteten Einblicke in My Workspace historische Daten, die auf Variablen wie abgeschlossenen Versandvorgängen, Aufträgen, Terminen und Zeitfenstern basieren. So können Führungskräfte Trends im Zeitverlauf überwachen oder den Fortschritt ihrer vorrangigen Initiativen verfolgen und diese Informationen auf einfache Weise an die beteiligten Akteure übermitteln. Betriebliche Nutzer können ihre Ansicht so anpassen, dass sie Echtzeit-Einblicke aus der gesamten FourKites-Plattform angezeigt bekommen. So können sie Ausnahmen effizient verwalten und schnelle Entscheidungen über aktive oder geplante Aufträge, Auslieferungen, Termine und vieles mehr treffen.

My Workspace wurde heute zum Auftakt der jährlichen FourKites-Anwenderkonferenz Visibility 2023 vorgestellt. My Workspace wird als integrierte Funktion für alle Kunden und Transportpartner auf der Real-Time Transportation Visibility Platform von FourKites verfügbar sein.

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites erweitert die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße und Schiene, auf See, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906791428/de/

Contacts:

Scott Johnston

European PR Director, FourKites

+31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com