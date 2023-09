Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.09.2023

Kursziel: GBp180

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 180.00 price target.



Abstract:

H1/23 results once again demonstrated the effectiveness of DEC's business model in delivering high profits irrespective of the level of commodity prices. Thanks mainly to its hedging portfolio, DEC succeeded in raising hedged adjusted EBITDA by 26.4% to USD283m (H1/22: USD224m), despite the average H1/23 Henry Hub gas price of USD2.40/MMBtu, which was 60% below the prior year period level of USD6.05/MMBtu.The margin was 52.2% which suggests that the company is well on track to report a full-year hedged adjusted EBITDA margin of ?50% for the sixth year in a row. The DEC share fell below GBp85 on 18 September on news of the departure of CFO Eric Williams, who has been with the company since 2017. His successor, Brad Gray, joined DEC in 2016 as Finance Director and COO before concentrating on the latter role following the arrival of Mr Williams. Mr Gray is a Certified Public Accountant who held CFO positions (at Royal Cup Inc. and The McPherson Companies) for over 10 years before working for DEC. We therefore expect a seamless handover of the CFO role and believe that the decline in the share price is unwarranted and presents a buying opportunity. As we pointed out in our update of 17 July, DEC looks set to be a prime beneficiary of multi-year growth in US LNG exports. LNG export growth is the main reason for the current upward slope in the gas futures curve to an average of USD3.78/MMBtu over the five year period January 2024 to December 2028. The stock's current yield of 17.0% is very attractive, as is the upside potential to our unchanged price target of GBp180. We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 180,00.

Zusammenfassung:

Die H1/23-Ergebnisse haben erneut die Effektivität des Geschäftsmodells von DEC bewiesen, das unabhängig von der Höhe der Rohstoffpreise hohe Gewinne erwirtschaftet. Vor allem dank seines Hedging-Portfolios gelang es DEC, das abgesicherte bereinigte EBITDA um 26,4 % auf USD 283 Mio. zu steigern (H1/22: USD 224 Mio.), obwohl der durchschnittliche Henry Hub-Gaspreis in H1/23 mit USD 2,40/MMBtu um 60 % unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums von USD 6,05/MMBtu lag. Die Marge betrug 52,2 %, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, das sechste Jahr in Folge eine abgesicherte bereinigte EBITDA-Marge von ?50 % zu erzielen. Die DEC-Aktie fiel am 18. September unter GBp85, als bekannt wurde, dass der CFO Eric Williams, der seit 2017 für das Unternehmen tätig ist, das Unternehmen verlässt. Sein Nachfolger, Brad Gray, kam 2016 als Finanzdirektor und COO zu DEC, bevor er sich nach der Ankunft von Herrn Williams auf die letztgenannte Rolle konzentrierte. Herr Gray ist Wirtschaftsprüfer und war vor seiner Tätigkeit bei DEC über 10 Jahre lang als CFO (bei Royal Cup Inc. und The McPherson Companies) tätig. Wir erwarten daher eine nahtlose Übergabe des CFO-Postens und sind der Meinung, dass der Rückgang des Aktienkurses ungerechtfertigt ist und eine Kaufgelegenheit darstellt. Wie wir in unserem Update vom 17. Juli dargelegt haben, dürfte DEC einer der Hauptnutznießer des mehrjährigen Wachstums der US-LNG-Exporte sein. Das Wachstum der LNG-Exporte ist der Hauptgrund für den derzeitigen Anstieg der Gas-Futures-Kurve auf durchschnittlich USD3,78/MMBtu im Fünfjahreszeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2028. Die aktuelle Rendite der Aktie von 17,0% ist sehr attraktiv, ebenso wie das Aufwärtspotenzial bis zu unserem unveränderten Kursziel von GBp180. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27783.pdf



