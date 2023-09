In den kommenden Jahrzehnten werden wir deutlich häufiger so genannte Boom-Bust-Episoden erleben, erwartet die Deutsche Bank. Für Anleger ist das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht.

Der Zeitraum von 1980 bis 2020 war in den USA hauptsächlich durch wirtschaftliche Expansion gekennzeichnet. Diese 40 Jahre anhaltende Periode war einzigartig - und damit ist jetzt Schluss, sagen die Analysten der Deutschen Bank. Sie rechnen damit, dass sich auf absehbare Zeit ein regelmäßigeres Muster von Boom-Bust-Zyklen und häufigen Rezessionen herausbilden wird.

Ein Grund dafür sei, dass eine höhere Inflation in den kommenden Jahrzehnten den Handlungsspielraum der Zentralbanken innerhalb und außerhalb der USA einschränken werde. Denn sie stünden unter dem Druck, etwas dagegen zu tun, aber gleichzeitig das Wirtschaftswachstum nicht zu opfern, schreiben Jim Reid, Henry Allen und Galina Pozdnyakova in einer Studie über die langfristige Rendite von Vermögenswerten.

Da die US-Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt inzwischen den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht hat, ist es auch fraglich, ob die Regierung in Washington aushelfen kann, den Konjunkturzyklus zu verlängern. Denn die Kreditkosten werden strukturell immer höher.

Die Einschätzung der Deutschen Bank kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger und Händler darüber debattieren, ob und wann die USA in die wohl am stärksten erwartete Rezession aller Zeiten abgleiten werden. Seit Januar 1980 haben die USA in sechs Rezessionen durchgemacht, von denen vier nur zwei bis acht Monate dauerten. In diesem Monat hat die größte Volkswirtschaft der Welt bereits vier der so genannten "Auslöser" erfüllt, die nach Ansicht der Deutschen Bank über einen Zeitraum von zwölf Monaten für eine länger andauernde Rezession sprechen: Zunehmende Inflation, eine inverse Renditekurve sowie steigende Kurzfristzinsen und Ölpreise.

"Alles in allem halten wir es für wahrscheinlich, dass es in Zukunft häufiger zu Rezessionen und zu Boom-Bust-Zyklen kommen wird. Letztlich werden die langen Expansionsphasen der letzten 40 Jahre in Zukunft wahrscheinlich seltener werden", schreiben die Analysten. "Das mag auf den ersten Blick nicht wünschenswert erscheinen, aber die Geschichte lehrt uns, dass Rezessionen auf lange Sicht nicht unbedingt schlecht für das Wachstum sind. Betrachtet man unsere Stichprobe von G-7-Ländern, so sind es die USA, die am häufigsten von Rezessionen betroffen waren, aber ein stärkeres Wirtschaftswachstum aufweisen als ihre Konkurrenten."

Künstliche Intelligenz "hat das Potenzial, einige Branchen und Arbeitsplätze überflüssig zu machen und uns von der verwalteten, zombieartigen Welt der letzten Jahrzehnte wegzubringen", schreiben sie. "Ob es nun daran liegt, dass die goldene Makro-Ära von 1980-2020 hinter uns liegt, oder daran, dass KI den Status quo erheblich stören wird, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Ära der langen Geschäftszyklen vorbei ist."

Dies müsse zwar nicht unbedingt negativ für die langfristige Wirtschaftsleistung sein, "aber es wird eindeutig Makro-Volatilität in einem System verankern, das vor der Pandemie an lange Perioden mit geringer Volatilität gewöhnt war".

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

