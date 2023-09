NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat beim größten diplomatischen Treffen der Welt einmal mehr betont, dass die Vereinigten Staaten keinen Konflikt mit China suchten. "Wir versuchen, den Wettbewerb zwischen unseren Ländern verantwortungsvoll zu gestalten, damit er nicht in einen Konflikt ausartet", sagte Biden am Dienstag bei der UN-Generaldebatte in New York.

Biden machte klar, die USA träten Aggression und Einschüchterung Chinas konsequent entgegen, seien aber auch bereit, mit Peking zusammenzuarbeiten, wo immer das möglich sei. Nirgends sei das so wichtig wie bei der Bekämpfung der Klimakrise. Biden betonte auch, die USA wollten ihre Wirtschaft nicht von der Chinas entkoppeln, sondern lediglich unabhängiger machen von chinesischen Lieferketten. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen diverser Streitpunkte extrem angespannt./jac/DP/jha