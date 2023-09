Die ersten beiden Busse mit Elektroantrieb in der Stadtbusflotte der Stadtwerke Schweinfurt sind MAN Lion's City E. Sie stammen also von einem bayerischen Hersteller, werden aber bekanntlich im MAN-Werk in Polen gebaut. Die Stadtwerke betonen neben dem leisen und emissionsfreien Betrieb (geladen wird mit 100 Prozent Ökostrom) auch das modernisierte Innenraumkonzept hervor. Nähere Angaben zur Batterie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...