Nach der EZB ist in dieser Woche die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Zug. Wie die meisten anderen Experten geht auch Union Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner davon aus, dass die Fed die Zinsen nicht erhöht.

Im Gegensatz zu Europa laufe die US-Wirtschaft rund und eine Rezession könne vermutlich vermieden werden. Obwohl die Zinsen in den vergangenen Jahren so schnell gestiegen sind wie lange nicht, müsse das nicht zwingend zu einer wirtschaftlichen Abkühlung führen, meint Zeuner.

Das liege vor allem an den vielen Sondereffekten wie dem großen Investitionsbedarf nach Corona und massiven Investments in den Klimawandel. In diesem Umfeld dürften die Zinsen zwar noch längere Zeit auf hohem Niveau bleiben. Doch für die Aktienmärkte sei das nicht unebdingt eine schlechte Nachricht.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick

