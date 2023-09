Restrukturierte Veranstaltungsstätte C3 treibt schnelle Expansion voran

ASM Global, einer der herausragenden Venue Manager der Welt und der führende globale Live-Events Producer, hat sich die Betreiber- und Managementrechte am Connect Conference Centre bekannt als "C3" gesichert. Das ist die zweite Veranstaltungsstätte im Dubai-Portfolio nach der Coca-Cola Arena, die das Unternehmen 2019 übernahm.

Damit wird das bereits größte Portfolio von Konferenz- und Versammlungszentren der Erde noch mehr erweitert.

C3 liegt in der Expo City Dubai und wurde nach der vorherigen Nutzung als Opportunity Pavilion während der Expo 2020 gründlich restrukturiert.

C3 wird im Verlauf der Expo City Dubai vom 30. November bis 12. Dezember 2023 eine wichtige Rolle spielen. Dort werden im Rahmen der COP28 Treffen, Konferenzen und kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Sholto Douglas-Home, der Chief Sales and Marcomms Officer, Expo City Dubai, sagte: "C3 ist ein unverwechselbarer, flexibler Veranstaltungsort und eine Bereicherung für den mittelgroßen Venue-Markt in Dubai. Dies eröffnet mehr attraktive Optionen für geschäftliche, lokale und Freizeitveranstaltungen in der Expo City Dubai. Der Opportunity Pavilion war während der Expo 2020 ein beliebter Treffpunkt und wir freuen uns darauf, ihn in der wachsenden City wieder zu neuem Leben zu erwecken."

Harvey Lister, ASM Global's APAC Chairman und Chief Executive, sagte: "Diese Unternehmung macht deutlich, dass ASM Global seine Präsenz in dieser Region ausbauen will. Das passt gut zum Bestreben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Live-Event-Sektor weiter auszubauen und zu verbessern. Wir als Pioniere, die das Potenzial in einem dynamisch Bereich zeitig erkannt haben, sehen hier nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten."

Die hohe Flexibilität der Veranstaltungsstätte ermöglicht zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten: Gipfel, Konferenzen und Treffen über Live-Entertainment-Shows bis hin zu exklusiven Unternehmensevents.

Lister sagte, dass C3 über diese konkreten Angebote hinaus wichtig ist, denn dem Center kommt eine zentrale Rolle für die zukünftigen Operationen und Pläne des Unternehmens in dieser Region zu. Da ASM Global sich erfolgreich die Management- und Betreiberrechte für diese Veranstaltungsstätte sichern konnte, ist der Weg für einen Ausbau der Aktivitäten in der Expo City Dubai geebnet. Darüber hinaus ist dies eine gute Ausgangsbasis für eine breit angelegte Wachstumsstrategie innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate und dem Nahen Osten.

Im Nahen Osten betreibt ASM Global darüber hinaus Shakir's Exhibition World Bahrain, die Jeddah Arena Airport City und das Internationale Konferenzzentrum Jeddah Airport City.

ÜBER ASM GLOBAL

ASM Global ist weltweit führend in der Organisation von Entertainment-Veranstaltungen. Das Unternehmen entwickelt Strategien für Events und übernimmt deren Management mit maßgeschneiderten Lösungen und modernster Technologie, damit die Eigentümer der Veranstaltungsstätte ein optimales Ergebnis erzielen. Das Netzwerk des Unternehmens spannt sich über fünf Kontinente. Dazu gehören mehr als 350 bekannte Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Stätten für Performing Arts.

