Die Lösung von Toshiba nutzt Künstliche Intelligenz und ermöglicht Einzelhändlern auf der ganzen Welt, ihre Verlustprävention besser zu managen und Gewinne zu schützen

Die neue ELERA Security Suite von Toshiba Global Commerce Solutions ermöglicht es Einzelhändlern, den Warenschwund zu minimieren und gleichzeitig den Verbrauchern in der Kassenzone ein verbessertes, reibungsloseres Einkaufserlebnis zu bieten. In den U.S.A. war der Warenschwund im Einzelhandel nach aktuellen Angaben der National Retail Federation im Jahr 2021 für einen Verlust in Höhe von 94,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich und ist für die Einzelhändler nach wie vor eine große Herausforderung. Die ELERA Security Suite bietet ihnen eine umfassende Lösung, um ihre Gewinne zu schützen und verschiedene Formen des Warenschwunds zu verhindern. Sie wird im Laufe des Jahres erhältlich sein.

Die KI-gestützte ELERA Security Suite bietet Einzelhändlern eine umfassende Lösung, um Warenschwund zu minimieren und gleichzeitig den Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten.

"In einer Welt, in der jede Sekunde und jeder Cent zählt, ist die ELERA Security Suite nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Strategie, die Daten in Entscheidungen und Verluste in Gewinne verwandelt", sagt Yevgeni Tsirulnik, SVP of Innovation and Incubation bei Toshiba Global Commerce Solutions. "Als weltweit führender Anbieter von Einzelhandelslösungen haben sich unser Team bei Toshiba und unsere Partner zusammengetan, um die KI-gestützte ELERA Security Suite zu konzipieren und zu entwickeln. Damit können bessere Maßnahmen zur Verlustprävention ergriffen werden, die sich direkt und positiv auf die Gewinne der Einzelhändler auswirken und gleichzeitig das Einkaufserlebnis verbessern."

Die ELERA Security Suite ist eine End-to-End-Lösung, die über die IoT-Plattform von Toshiba als Service bereitgestellt wird. Sie kombiniert Computer Vision Kameras mit fortschrittlicher KI, um den Schutz des Gewinns und das Einkaufserlebnis zu verbessern:

Überwachung des Verbraucherverhaltens in Echtzeit via TCx® EDGEcam+ und mehrere Sensoren ohne Server oder Verzögerungen bei der Verarbeitung: Das erhöht die Sicherheit im gesamten Kassenbereich.

via TCx® EDGEcam+ und mehrere Sensoren ohne Server oder Verzögerungen bei der Verarbeitung: Das erhöht die Sicherheit im gesamten Kassenbereich. Reaktion auf Vorfälle, sobald sie eintreten: Führende KI-gestützte Computer Vision ermöglicht wirkungsvollere und zeitnahe Lösungen.

Führende KI-gestützte Computer Vision ermöglicht wirkungsvollere und zeitnahe Lösungen. Benachrichtigung der Kunden über potenzielle Fehler durch proaktive Warnungen und die Möglichkeit, das Problem selbst zu beheben: So werden die Eingriffe der Mitarbeiter minimiert und das Einkaufserlebnis verbessert.

durch proaktive Warnungen und die Möglichkeit, das Problem selbst zu beheben: So werden die Eingriffe der Mitarbeiter minimiert und das Einkaufserlebnis verbessert. Unterscheidung zwischen den Artikeln des Kunden vs. den Artikeln, die er im Geschäft kauft: Das verbessert die Erkennungsgenauigkeit und reduziert falsche Warnungen.

Das modulare System der ELERA Security Suite bietet Einzelhändlern Vielseitigkeit und Möglichkeiten, die neueste Technologie zu nutzen, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die ELERA Security Suite kann Teil der ELERA Gesamtlösung sein oder an andere POS-Systeme von Toshiba oder Drittanbietern angeschlossen werden.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Toshiba Global Commerce Solutions durch die Integration des Qualcomm® QRB5165 System-on-Chip (SoC) für IoT in die TCx EDGEcam+ von Toshiba zu erweitern und so eine der besten KI-Edge-Verarbeitungsplattformen auf dem Markt bereitzustellen", so Art Miller, Vice President, Business Development und Head of Retail and Payments, Qualcomm Technologies, Inc. "Der QRB5165 SoC von Qualcomm bringt verteilte KI- und Rechenkapazitäten an den Point of Sale und macht teure und energieintensive Server im hinteren Teil des Geschäfts überflüssig."

Die KI-gesteuerte Lösung bietet sowohl Einzelhändlern als auch Verbrauchern über mehrere Touchpoints hinweg Vorteile. Die ELERA Security Suite erweitert die bereits verfügbare ELERA Produce Recognition die KI und Computer Vision nutzt, um Produkte genau und effizient zu identifizieren und die manuelle Eingabe von Produktcodes an der Kasse zu vermeiden. Einzelhändler profitieren bereits von der innovativen Produkterkennung, da sie die Bestandsgenauigkeit und den Durchsatz an den SB-Lösungen verbessert und so einen nahtloseren Kassiervorgang und ein positives Einkaufserlebnis ermöglicht. Aufgrund aktueller Daten von Einzelhändlern stellte Toshiba fest, dass Kunden pro Artikel bis zu fünf Sekunden weniger an der Kasse verbringen.

Einzelhändler, die in die ELERA Security Suite investieren, haben durch eine höhere Bestandsgenauigkeit, weniger Eingriffe des Ladenpersonals und einer höheren Akzeptanz ihrer Self-Checkout-Systeme insgesamt eine hohe Rentabilität ihrer Investition in diese neue Technologie-Suite festgestellt. Da Toshiba sich auf den Einzelhandel und den Schutz der Privatsphäre der Verbraucher konzentriert, bieten wir auch die Sicherheit, die Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze zu erfüllen, einschließlich aller Bundes-, Landes-, Regional-, Territorial-, nationalen und lokalen Gesetze, Vorschriften und Regeln von Regierungsstellen oder Behörden, die sich auf die Verarbeitung oder die Sicherheit von personenbezogenen Daten beziehen.

Toshiba Experten werden auf der GroceryShop 2023 in Las Vegas vom 19.-21. September die ELERA Security Suite und ein Portfolio anderer Einzelhandelslösungen präsentieren, die es Einzelhändlern ermöglichen, ihre Einkaufserlebnisse neu zu gestalten, zu beschleunigen und zu differenzieren (Stand #1050).

