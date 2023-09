Berlin - Der armenische Botschafter in Deutschland, Viktor Yengibaryan, hat Aserbaidschan Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit einem neuerlichen Angriff auf die Region Berg-Karabach vorgeworfen. "Die zivile Infrastruktur wird massiv mit Artillerie und Drohnen angegriffen, das ist ein Kriegsverbrechen", sagte Yengibaryan dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) und fügte hinzu: "Das Ziel ist Massenmord und ethnische Säuberung."



Der armenische Botschafter sprach angesichts der aserbaidschanischen "Antiterroroperation" von grundlosen "Aggressionen in Berg-Karabach" und "massenhaften Gräueltaten". Damit würde Baku alle früheren Bemühungen um eine Stabilisierung der Lage inklusive internationaler Aufforderungen, auch seitens der EU und einschließlich Deutschlands, völlig außer Acht lassen. Yengibaryan forderte den Westen auf, mit Sanktionen zu reagieren: "Ein deutliches politisches Signal der Verurteilung und die unverzügliche Verhängung entsprechender Sanktionen wären in diesem Stadium die einzig angemessene Reaktion auf diese rechtswidrige Aggression, die ein Rückenschlag für die internationalen Vermittlungen und eine Gefahr für die Europäische Friedensordnung ist", sagte der Diplomat.

