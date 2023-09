Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Hautpflege-Innovationen, hat kürzlich bahnbrechende Forschungsergebnisse zu einer Behandlung vorgestellt, die die sichtbaren Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Hautalterung auf die menschliche Haut verringert. Die Ergebnisse, die Mary Kay auf dem ersten International Societies for Investigative Dermatology (ISID) Meeting vorstellte, verbesserten die Festigkeit der Haut und das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten im Laufe der Studie deutlich.

"Mary Kay scientists have spent years researching the latest ingredient innovations to best defend against free radicals and help delay the onset of premature skin aging," said Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product Science at Mary Kay. (Photo: Mary Kay Inc.)