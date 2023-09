Der Multi-Orbit-Service von Intelsat wird für werkseitig installierte und nachgerüstete Bordkonnektivitätssysteme verfügbar sein

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzwerke und führender Anbieter von Inflight-Konnektivität (IFC), gab heute bekannt, dass seine Multi-Orbit-Netzwerkangebote, die auf LEO- und GEO-Satelliten basieren, Fluggesellschaften und Flugzeugleasinggebern über den Airspace Link (HBCplus) von Airbus zur Verfügung stehen werden. Intelsat wird der größte Service Provider im flexiblen IFC-Servicekatalog des Herstellers sein.

"Intelsat ist sich darüber im Klaren, dass keine Fluggesellschaft wie die andere ist, und bietet seinen Kunden seit langem Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, einschließlich beanspruchungsgerechter Ausrüstungsoptionen sowie einer Vielzahl von Geschäftsmodellen und Serviceangeboten für Passagiere", sagte Dave Bijur, Senior Vice President of Commercial Aviation bei Intelsat. "Mit Airbus bieten wir ein neues Maß an Perfektion und Flexibilität durch den hohen Durchsatz von GEO-Satelliten in Kombination mit der niedrigen Latenz von LEO-Satelliten."

Beginnend mit der Flugzeugauslieferung, die für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen ist, können sich Fluggesellschaften für das Ku-Band-ESA-Terminal von Airbus entscheiden, das für gleichzeitige Verbindungen zum GEO-Netzwerk von Intelsat und zu LEO-Netzwerken wie OneWeb ausgelegt ist. Dieser Daten-Routing-Plan bietet erstklassige IFC-Dienste mit einem weltweit unübertroffenen Maß an Belastbarkeit, niedriger Latenz und hohem Durchsatz, durch die Intelsat sich auszeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Airbus die Installation und Nachrüstung des HBCplus-Systems sowie den damit verbundenen Kundendienst nach Inbetriebnahme übernehmen.

"Der neue kombinierte Multi-Orbit-IFC-Dienst ist ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Teams von Airbus und Intelsat bei der Entwicklung gemeinsamer Lösungen als Reaktion auf den Kundenbedarf", sagte Maximilian Ruecker, VP Cabin Procurement Seats, IFE and Electronics. "Intelsats innovativer Einsatz von GEO- und LEO-Satelliten, um nahtlos eine kombinierte Multi-Orbit-Lösung anzubieten, passt zum bahnbrechenden Geist des offenen Ökosystems Airspace Link."

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich auf die Bereitstellung nahtloser und sicherer satellitengestützter Kommunikation für Regierungs-, NGO- und kommerzielle Kunden über das globale Netzwerk und die Managed Services der nächsten Generation des Unternehmens. Intelsat überbrückt die digitale Kluft durch den Betrieb einer der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitäts-Infrastrukturen und ermöglicht es Menschen und ihren Tools, über Ozeane miteinander zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und über den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten ist das Unternehmen für "Neuheiten" in der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten bekannt. Gestützt auf eine Tradition der Innovation und mit Blick auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen, hat das Intelsat-Team nun die "nächsten Neuheiten" im Weltraum im Visier, während es seine bahnbrechenden Entwicklungen fortsetzt und die digitale Transformation der Branche vorantreibt.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien

https://twitter.com/INTELSAT

https://www.linkedin.com/company/intelsat

https://www.instagram.com/intelsat/?hl=en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230919807338/de/

Contacts:

Steve Lott

Steven.Lott@intelsat.com

+1 202 285-9590