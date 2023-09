DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENERGIEPREISBREMSE - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat eine Verlängerung der aktuell geltenden Gas- und Strompreisbremsen gefordert und vor einer erneuten Explosion der Energiepreise im Winter gewarnt. "Die Gaspreisbremse ist ein wichtiges Instrument, um die Menschen vor den Härten der Energiekrise zu schützen. Im letzten Winter war noch nicht abzusehen, dass die Energiepreise so schnell wieder zurückgehen würden. Auch für den nächsten Winter ist es noch unklar, ob es wieder zu einem Anstieg der Gas- und Strompreise kommt", sagte Grimm der Rheinischen Post. Nach ihrer Analyse dürfte dies davon abhängen, ob die Länder, die immer noch von Russland beliefert würden, im Zuge der Entwicklungen des Ukrainekriegs von der Versorgung durch Russland abgeschnitten würden. (Rheinische Post)

INDUSTRIESTROMPREIS - Im Streit über einen staatlich subventionierten, niedrigeren Industriestrompreis hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Chancen auf seine Einführung innerhalb der Ampelkoalition auf "Fifty-fifty" beziffert. Bisher allerdings sei es "nicht gelungen, eine einheitliche Position der Bundesregierung hinzubekommen", sagte der Grünenpolitiker in einem Interview anlässlich der Klimakonferenz des Spiegel und der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group. Er warb noch mal eindringlich für eine Einführung dieses Instruments. "Es wird nicht so sein, dass diese Industrie morgen weg ist, aber sie wird übermorgen vielleicht nicht mehr zukunftsfähig sein", sagte er. (Der Spiegel)

BAHNAUSBAU - Der von der Deutschen Bahn angestrebte Neubau einer Schnellfahrstrecke von Hannover nach Hamburg rückt in weitere Ferne. Nach jahrzehntelangem Streit haben sich der Bund, das Land Niedersachsen und die Deutsche Bahn laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)) darauf geeinigt, zunächst die deutlich langsamere Bestandsstrecke über Lüneburg auszubauen. Um diesen Ausbau zu bewerkstelligen, wird die ursprünglich für das Jahr 2026 geplante Generalsanierung dieser Strecke erweitert und auf das Jahr 2029 verschoben. (FAZ)

E-AUTOS - Als erstes Land in Europa will Frankreich die Auszahlung der Kaufprämie für Elektroautos an Umweltkriterien knüpfen - und damit in China produzierte Fahrzeuge faktisch von der Subvention ausschließen. Bislang bezuschusst das Land den Kauf eines Elektroautos genauso wie Deutschland unabhängig vom Hersteller und Produktionsort. Bis zu 7.000 Euro sind es derzeit. In Frankreich soll die Prämie zum Jahreswechsel nur noch für Fahrzeuge gewährt werden, die die französische Umweltbehörde Ademe als umweltfreundlich klassifiziert. (FAZ)

BANKENAUFSICHT - Der Vizechef der europäischen Bankenaufsicht, Frank Elderson, will die Unternehmenskultur von Banken kritischer prüfen. Bis Ende 2024 soll der Leitfaden zu Governance und Risikokultur überarbeitet werden, sagte der EZB-Bankenaufseher auf einer Veranstaltung. "Eine gesunde Kultur kann Innovationen vorantreiben, Kundenbeziehungen pflegen und die Loyalität der Mitarbeiter fördern", erklärte er. "Eine unvorsichtige Kultur hingegen kann Institutionen in Krisen stürzen, die in der Finanzgeschichte nachhallen." (Börsen-Zeitung)

