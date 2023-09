Das Analysehaus Jefferies hat sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt. Die Akltien von Hugo Boss kommen im Rahmen einer Brnachenstudie besonders gut weg. Der Metzinger Modekonzern sei "ein Boss aller vier Jahreszeiten". Zur Belohnung gibt es eine Kaufempfehlung ein deutlich höheres Kursziel. Ist der jüngste Rücksetzer damit Geschichte? Mitten in schwieriger Zeiten für die Branche gebe es mit Hugo Boss und Richemont lediglich zwei Kaufempfehlungen, so Analyst James Grzinic. Boss wird von Jefferies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...