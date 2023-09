Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa ist in den vergangenen Tagen weiter abgestürzt. Für die Norweger gibt es aus kurzfristiger Sicht nur eine Hoffnung. Die wiederum ist terminiert - am 25. Oktober. Am Dienstag verlor die Aktie von Nel Asa erneut -1,2 %. Das scheint nicht viel zu sein. Tatsächlich aber sind die Kursverluste damit recht groß. Denn die Aktie hat tagsüber die Marke von 0,90 Euro sogar unterschritten. Damit wird ein weiteres ...

