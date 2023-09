Erwartet wird, dass sie den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belässt - der höchste Stand seit 22 Jahren.Washington - Die US-Notenbank wird ihren Leitzins nach Ansicht der meisten Expertinnen und Experten unverändert belassen. Ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik will die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgeben. Erwartet wird, dass sie den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belässt - der höchste Stand seit 22 Jahren. Zudem wird sie eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...