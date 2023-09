Die Wochenmitte steht klar im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei knapp 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0683 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Zum Franken hat sich der Euro seit Dienstagabend nicht weiter vom Fleck bewegt, wie der aktuelle Stand von 0,9591 zeigt. Auch das Dollar/Franken-Paar notiert unverändert bei 0,8979.

Den vollständigen Artikel lesen ...