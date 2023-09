The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2023ISIN NameCH0413990240 SIKA 18-25 CVXS2237318485 SWEDBANK 20/23 MTN REGSDE000HLB1ZE2 LB.HESS.-THR. IHS 15/23CA918423AX21 VW CRED.CAN. 20/23CH1167887285 ABB 22/23ES0813211002 BBVA 18-UND. FLRUS22411WAG15 CPPIB CAP. 18/23 MTN REGSUS63938CAE84 NAVIENT 16/23USU74078BX05 NESTLE HLDGS 18/23 REGSAT0000A1D632 ERSTE GP BNK 15-23 MTNIT0005340374 BANCO BPM 18/23 MTNXS1750026186 CELLNEX TELECOM 18/26 CVDE000DZ1KG62 DZ BANK CLN E.8863DE000DDA0M32 DZ BANK IS.A1020 VARDE000DK0BJB9 DEKABANK DGZ IHS.6818XS2054626788 GLAXOSM.CAP. 19/23 MTNXS1884006559 NATION. BK OF OMAN 18/23DE000DZ1JX98 DZ BANK CLN E.8520XS2056395606 TELENOR 19/23 MTNDE000DZ1J113 DZ BANK CLN E.8648USN45780CT38 ING BK NV 13/23 REGSXS1882681619 NED.WATERSCH. 18/23 MTNXS1883278183 LAENSFOERS.BK 18/23 MTNXS2054209320 WIN.DEA FIN. 19/23XS1883911924 DNB BANK 18/23 MTNDE000DZ1J9J7 DZ BANK CLN E.8703DE000DZ1J2Y1 DZ BANK CLN E.8679US04621WAC47 ASSURED GUAR.HLDGS 14/24US82481LAC37 SHIRE ACQUIST.I.IE 16/23BE6257983286 APETRA 13-23