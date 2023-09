EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU industrialisiert Wissensprozesse durch neue KI-basierte Wissensdatenbank-Lösung



Wissensbausteine künftig für Menschen und Maschinen nutzbar

Generative KI minimiert Aufwände für Content-Erstellung, Pflege und Nutzung Möglingen, 20. September 2023. Mit dem Einsatz generativer KI ändert sich die Rolle von Wissensdatenbanken entscheidend. Organisationen stehen an der Schwelle zur Industrialisierung ihrer Wissensprozesse. Damit werden Wissensdatenbanken künftig von Maschinen und Menschen für Maschinen und Menschen betrieben werden. Die Erweiterung von Maschinenwissen erfordert eine andere Texterstellung, die spezifische Formatierungen, Tags oder Schlüsselworte verwendet, Funktionsweisen detailliert ausformuliert und auch Abhängigkeiten bzw. Kausalketten ausarbeitet. Mit der Integration von ChatGPT in ihre aktive Wissensdatenbank stellt USU nun eine Kundenservice-Lösung zur Verfügung, die Service-Teams signifikant entlastet, indem sie automatisierte, qualitativ hochwertige Services ermöglicht. Die Zukunft des KI-gestützten Kundenservice und die neuen Möglichkeiten stellt USU-CTO Harald Huber im Rahmen seines Vortrages auf der Thought Leadership Konferenz am 27. und 28. September 2023 vor. In der Praxis ist das Erstellen und die Strukturierung der relevanten Inhalte für die verschiedenen Einsatzzwecke sehr aufwändig und damit eine der größten Hürden, eine entsprechende Wissensdatenbank einzuführen. Künftig unterstützt generative KI, indem das System wichtige Informationen aus Tickets, Handbüchern etc. analysiert, klassifiziert und in übersichtliche Strukturen gliedert. Auch das Erstellen von FAQs aus umfangreichen Dokumenten ist in Zukunft nach wenigen Interaktionsschritten erledigt. Des Weiteren ist die Umformulierung von Antworten je nach Zielgruppe oder im "Tone of Voice" des Unternehmens möglich. "Der Einsatz von generativer KI führt zu einer grundlegend anderen Arbeitsweise im Kundenservice. Denn Maschinen verfügen zwar über inzwischen hoch entwickeltes Sprachwissen, nicht aber über Sachwissen. In unserer Wissensdatenbank kommt beides zusammen. Künftig werden Wissens-Module so geschrieben und formatiert, dass sie von Maschinen interpretiert und weiterverarbeitet werden können", sagt Harald Huber, CTO und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com

