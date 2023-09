Wilmington, Mass. (ots/PRNewswire) -Sehen Sie, wie die Blasformtechnologie von Trexel neue technische Möglichkeiten erschließtTrexel, ein führender Innovator bei der Bereitstellung von Leichtbaulösungen für Kunststoffspritzgießer, freut sich, seine Teilnahme an der Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen, Deutschland, bekannt zu geben. Während dieser Messe, die vom 17. bis 21. Oktober 2023 stattfindet, wird Trexel seine MuCell®-Thermoplastische Schäumelösung vorstellen.Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, sich aus erster Hand von den hochmodernen Funktionen und Möglichkeiten der neuesten Trexel-Technologie zu überzeugen. Aufwändige Maschinenumrüstungen gehören mit der Blasformtechnik seitens Trexel der Vergangenheit an. Es beruht auf der Verbesserung der Zellmorphologie und der Reduzierung von Schäumungsmitteln und Füllstoffen, was die Verwendung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind (PCR) ermöglicht.Die Trexel-Technologien kommen auf zahlreichen Märkten zum Einsatz, darunter die Branchen Automobil, Industrie, Verbrauchsgüter, Schuhe und Verpackung. Das MuCell-System kann auf jeder Spritzgussmaschine nachgerüstet werden."Wir blicken als führendes Unternehmen im Bereich des thermoplastischen Schäumens mit Stolz auf über 20 Jahre Erfahrung zurück und freuen uns darauf, unsere nachhaltigen Schäumungslösungen für technische Teile und Blasformanwendungen zu präsentieren". "Gemeinsam gestalten wir eine grünere Zukunft und zeigen, wie man interne Kosten senken und effizientere und kostengünstigere Lösungen produzieren kann.", so Dominik Küpper, Sales ManagerTrexel lädt Teilnehmer, Medienvertreter und Branchenexperten ein, das Unternehmen in Halle A4-4007 zu besuchen. Bei KraussMaffei, Halle Stand A7-7303, wird es eine MuCell-Live-Demonstration geben.Informationen zu Trexel, Inc.Trexel, Inc. mit Hauptsitz in Wilmington, MA, hat die Entwicklung der mikrozellularen Schäumungstechnologie MuCell® im Spritzguss- und Blasformverfahren angeführt und ist Vorreiter bei vielen Lösungen für die Kunststoffverarbeitung mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit. Die MuCell-Technologie bietet einzigartige Designflexibilität und Kosteneinsparungsmöglichkeiten in den Branchen Automobil, Elektronik, Industrie, Verbrauchsgüter, Schuhe und Verpackung. TecoCell® von Trexel ist eine einzigartige chemische Schäumungs- und Nukleierungsmitteltechnologie, die Formteilen eine gleichmäßige mikrozellulare Struktur verleiht. Sowohl die Prozessentwicklung als auch die Ausrüstung werden von Teams hochqualifizierter Ingenieure durch Trexel-Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien unterstützt.MuCell® ist eine eingetragene Marke von Trexel, IncTecoCell® ist eine Marke von Trexel, Inc.Für weitere Informationen besuchen Sie bitteTrexel, Inc. www.trexel.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208831/Trexel_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trexel-stellt-auf-der-fakuma-2023-neue-technologien-vor-301932543.htmlPressekontakt:Melanie Pine,Präsidentin,Melanie Pine Marketing,508-717-7919,mp@melaniepine.comOriginal-Content von: Trexel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171905/5607194