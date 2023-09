Die AYYA AG, ein Getränkehersteller mit Schwerpunkt auf den Kategorien "Better-For-You (BFY)" und "Energy-Drinks", und Broekman Logistics, ein globaler Logistikdienstleister mit Kapazitäten in den Bereichen Luft-, See-, Straßen- und Schienenverkehr, Lagerung und Distribution, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um von der umfassenden Präsenz von Broekman Logistics in Indien mit 18 Niederlassungen im ganzen Land und mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in diesem schnell wachsenden Markt zu profitieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230919131099/de/

Broekman Logistics Hauptsitz in Rotterdam. (Photo: Business Wire)

Indien, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt mit 1,4 Milliarden Einwohnern, ist seit langem als eine bedeutende Wachstumschance für Unternehmen weltweit anerkannt. Mit einer wachsenden Mittelschicht und einer steigenden Kaufkraft bietet der indische Verbrauchermarkt ein enormes Potenzial.

"Ich bin sehr froh mit Broekman einen starken Partner in Indien zu haben, der sich exklusiv um unsere gesamte Logistik kümmern wird, sodass wir uns darauf konzentrieren können dem indischen Konsumenten schmackhafte Getränkealternativen anzubieten", sagt Daniel Geuther, Vorstand der AYYA AG.

"Die Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, unsere Präsenz in der Feindistribution zu erweitern und unser Portfolio an Inlandsdienstleistungen in Indien auszubauen", sagt Rik Pek, CEO von Broekman Logistics.

"Wir sehen viele Veränderungen in der indischen Logistiklandschaft und eine starke Dynamik in der indischen Wirtschaft. Wir sind gut gerüstet, um Unternehmen den Einstieg in diesen schnell wachsenden Markt zu ermöglichen, mit dem Ziel, gemeinsam zu wachsen", sagt Sandeep Tyagi, VP Marketing, Sales and Global Networks.

Über AYYA AG:

Die AYYA AG mit Hauptsitz in Hamburg ist ein privates, inhabergeführtes Getränkeunternehmen, das sich auf den Export und Import von und nach Indien und Europa spezialisiert hat. Der Produktschwerpunkt liegt auf den wachstumsstarken Kategorien Energy-Drinks und Better-for-You (BFY). Als exklusiver Rechteinhaber eines Portfolios von vermarkteten Marken vertreibt, produziert und verkauft AYYA Getränke in Indien und Europa.

Über Broekman Logistics:

Mit Hauptsitz in Rotterdam, eigenen Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, der Tschechischen Republik, Polen, Indien und China und einem weltweiten Netz von Partnern und Agenten ist Broekman Logistics ein globaler Anbieter von Logistiklösungen. Broekman verspricht "Global reach with a personal touch" (Globale Reichweite mit persönlicher Note) und ist bestrebt, dieses Versprechen durch seine globale Präsenz und die enge Zusammenarbeit zwischen den internationalen Büros und ihrem weltweiten Partnernetz zu erfüllen. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen ist auf See-, Straßen-, Schienen-, Luft- und multimodalen Transport spezialisiert. Als Full-Service-Logistikunternehmen bietet Broekman Value Added Logistics (VAL) und Value-Added Services (VAS), wie z. B. Lagerhaltung und Haus-zu-Haus-Distribution.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230919131099/de/

Contacts:

AYYA AG

info@ayya-ag.de

+49 40 809 081 486