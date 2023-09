Die Aktien von Merck KGaA haben die Abwärtsdynamik auch am Vortag weiter fortgesetzt und sind dabei direkt mit einem Gap-down in den Handel gestartet. Im weiteren Kursverlauf rutschten die Papiere auch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart, womit sich die Lage langfristig eingetrübt hat. Am Vortag hieß es im Insight: "Das hat gut gepasst. Die Papiere sackten kräftig ab und gingen bei 160,80 Euro aus dem Handel. Das Kursziel bei 161,00 Euro wurde ...

