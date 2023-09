Vor dem wichtigen Fed-Meeting am Mittwoch halten sich die Anleger mit Käufen zurück - die Aktie von Amazon ging mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 137,63 Dollar aus dem Dienstagshandel. Noch notiert die Aktie über der 50-Tage-Linie (134,90 Dollar), aber es wird enger. Auch der Aufwärtstrend ist in Gefahr.Nach starken Konjunkturdaten in den USA sind die Börsianer sehr gespannt, welchen Ton Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch anschlägt. Im August lag die Inflationsrate in den USA bei 3,7 Prozent nach ...

