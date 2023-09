Düsseldorf (ots) -Mit der weltweit modernsten Flotte startet Swan Hellenic in die Antarktis-Saison 2024/25. Die Bandbreite der Expeditions-Kreuzfahrten der 5-Sterne-Schiffe reicht von 10 bis zu 21 Tagen. Genau so umfangreich ist auch das Routing: Den Auftakt bildet eine spektakuläre Expedition mit der "SH Diana" ab Mitte November 2024. Ab Kapstadt in Südafrika führt die Route über die entlegenste Insel der Welt, Tristan Da Cunha, und das Naturparadies Südgeorgien in die Antarktis. Doppelter Vorteil für die Passagiere. Die auf der Helsinki-Werft entstandenen Neubauten sind mit maximal 152 oder 192 Passagieren kleiner als vergleichbare Expeditionsschiffe. Dazu kommt ein moderner Hybridantrieb mit Batterieantrieb.Die erst im vergangenen Sommer in Dienst gestellte "SH Vega" startet ebenfalls Mitte November mit einer 17-tägigen Reise entlang der Ostküste Argentiniens. Ab Buenos Aires nimmt das 115 Meter lange Schiff Kurs auf die Falklandinseln, Südgeorgien und die Antarktische Halbinsel.Bis in den März 2025 folgen weitere Expeditions-Kreuzfahrten mit ganz unterschiedlichen Reisedauern. Höhepunkte sind die Fahrten zum 7. Kontinent über Weihnachten und Neujahr.· Kompakte Schiffe machen Routen in entlegene Regionen der Erde möglich"Wir sind sehr stolz auf die breite Auswahl für unsere Gäste bei den verschiedenen Antarktis-Kreuzfahrten. Das von unseren Experten zusammengestellte Programm bietet - wie immer bei Swan Hellenic - eindrucksvolle und oftmals lebensverändernde Erlebnisse in einer der letzten verbliebenen Wildnis-Regionen der Welt", sagt Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic.Unterstützt durch umfangreiche Lektorate: So informieren Experten aus den Bereichen Ornithologie, Geologie und Meeresbiologie die Gäste an Bord.Für ein authentisches Erlebnis sorgen Zito zufolge tägliche Anlandungen und mit den bordeigenden Zodiacs, die im Kreuzfahrtpreis inkludiert sind. "So sind unvergessliche Begegnungen mit Walen, Pinguinen, Robben und vielen Seevögeln garantiert. Nah, aber dennoch mit der gebotenen Distanz und dem Respekt für die Bewohner dieser Region unserer Erde", betont Zito.· Expeditions-Kreuzfahrten mit Swan Hellenic: Modernste Flotte der WeltDie Expeditions-Kreuzfahrtschiffe von Swan Hellenic bilden die derzeit modernste Flotte der Welt: Mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator.Die Lounges und Bars sind, wie alle Bereiche an Bord, im skandinavischen Stil designt und nach außen, zum Meer, ausgerichtet. So sorgen viele bodentiefe Fensterfronten für uneingeschränkte Sicht auf die Landschaften und das Meer. Dazu bieten die weitläufigen Decks zahlreiche Aussichtspunkte, darunter die charakteristische Plattform Swan's Nest am Bug.Kulinarisch kommen die Gäste durch die internationale Gourmet-Vereinigung JRE-Jeunes Restaurants auf ihre Kosten. Die weltbekannten Köche setzen mit täglich wechselnden "Maris-Menüs" neue Maßstäbe an Bord der 5-Sterne-Schiffe.Weitere Informationen: www.swanhellenic.comSwan Hellenic verfügt über die modernste Flotte der Welt und ist mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde unterwegs. Die 5-Sterne-Schiffe (gebaut in Helsinki) fahren dieselelektrisch mit Batteriepaketen sowie SCR Katalysatoren. Während die beiden Schwesterschiffe "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ergänzt seit 2023 "SH Diana" ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder) mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe (PC 6) die Flotte. Alle drei Schiffe sind kleiner und damit flexibler im Routing als vergleichbare Neubauten. Zodiac-Anlandungen und Experten-Vorträge sorgen für ein authentisches Expeditionserlebnis. Kulinarisch setzt die Kooperation mit der Gourmet-Vereinigung JRE-Jeunes Restaurants und ihren weltbekannten Köchen Maßstäbe.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Swan Hellenic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150984/5607219