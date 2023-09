Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Einen schwachen Auftakt in die Woche hat nun Palantir erlebt. Am Dienstag etwa verlor die Aktie nach zuvor 1,2 % Gewinn mehr als 2 %. Die Notierungen sind damit zuletzt nicht mehr so stark gewachsen wie noch zuvor seit Anfang Mail. Palantir war über einen längeren Zeitraum massiv nach oben marschiert. Der Software-Entwickler hat mit dem Plus von 145 % seit dem 1. Januar sogar so etwas wie Geschichte geschrieben. ...

