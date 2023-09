Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/42: Gratulation an Lenzing, Telekom-Update" 40x DAX und 40x Ö reinhören, Fonds-PortraitsDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/42 gratuliere ich Lenzing zu einer tollen Bottom Line mit doppelter Bedeutung der Zahl 38, weiters gibt es News zu Wolftank, CA Immo, Kapsch und Research zu FACC und Kontron. Und dann stelle ich noch zwei neue Jingles vor: 40x DAX und 40x Österreich, mein grosses Zusatz-Projekt 2024 und dann jenen für die Fondsportraits durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...